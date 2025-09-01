Прямо сейчас:
У жителей Севастополя есть шанс выиграть 5 миллионов рублей или путешествие в конкурсе «Это у нас семейное»
Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:28 01.09.2025

Жителей Севастополя приглашают принять участие во всероссийском конкурсе «Это у нас семейное». Финальный этап конкурса стартовал 26 августа. Участникам второго сезона предстоит выполнить задание «Семейное древо». Дистанционный тур продлится до 1 октября и завершится викториной на знание истории и культуры России. Семьи, показавшие лучшие результаты, пройдут в полуфинал.

Главные призы второго сезона – 60 сертификатов по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий для победителей и семейные путешествия для финалистов.

Напомним, в прошлом сезоне приняло участие более сотни семейных команд из 89 регионов страны — две севастопольские семьи вышли в финал и выиграли семейные путешествия. Многодетная семья Кочарян-Савченко в 2024 году посетила Казань, а семья Штетальных исполнила свою давнюю мечту и побывала на Камчатке.

Для участия необходимо собрать команду из четырех и более человек, представляющих как минимум три поколения одной семьи. Обязательное условие — наличие в команде ребенка или подростка в возрасте от 5 до 17 лет. Зарегистрироваться на сайте  https://family.rsv.ru/  нужно до 14 сентября.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

