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УАЗ, конечно, внедорожник, но и он увяз в крымской грязи. Пришлось звать на помощь «КРЫМ-СПАС»

УАЗ, конечно, внедорожник, но и он увяз в крымской грязи. Пришлось звать на помощь «КРЫМ-СПАС»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Крым-СПАС 13:53 06.06.2023

Бездорожье не щадит и вездеходы.

Накануне вечером (в 23:29) в «КРЫМ-СПАС» поступила информация о том, что в районе села Фонтан Ленинского района, в размытом грунте застрял легковой автомобиль УАЗ, в котором находятся 3 человека, в том числе несовершеннолетний. В связи с тёмным временем суток и низкой температурой воздуха, требуется помощь спасателей в эвакуации автотранспортного средства до автодороги.  К месту была направлена дежурная смена спасателей Ленинского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС».

По прибытии к месту, сотрудники ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» с помощью такелажного оборудования эвакуировали машину на дорогу с твердым покрытием. В медицинской помощи никто не нуждался, — рассказали в МЧС РК.

УАЗ, конечно, внедорожник, но и он увяз в крымской грязи. Пришлось звать на помощь «КРЫМ-СПАС»

Спасатели напоминают жителям и гостям полуострова:

  • по возможности воздержитесь от поездок на личном транспорте при сложных погодных условиях, особенно в горно-лесную местность, так как из-за осадков дороги могут быть сильно размыты;
  • следите за устанавливаемыми на дорогах знаками, движение может быть запрещено на некоторых дорогах и перевалах полуострова;
  • необходимо соблюдать дистанцию и не совершать обгонов и резких маневров;
  • особое внимание при непогоде уделите безопасности детей и пожилых людей, будьте внимательны к окружающим.
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В случае чрезвычайных происшествий необходимо звонить в службу спасения по единому номеру вызова экстренных служб — «112» или «101».

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