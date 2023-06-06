УАЗ, конечно, внедорожник, но и он увяз в крымской грязи. Пришлось звать на помощь «КРЫМ-СПАС»

Бездорожье не щадит и вездеходы.
Накануне вечером (в 23:29) в «КРЫМ-СПАС» поступила информация о том, что в районе села Фонтан Ленинского района, в размытом грунте застрял легковой автомобиль УАЗ, в котором находятся 3 человека, в том числе несовершеннолетний. В связи с тёмным временем суток и низкой температурой воздуха, требуется помощь спасателей в эвакуации автотранспортного средства до автодороги. К месту была направлена дежурная смена спасателей Ленинского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС».
По прибытии к месту, сотрудники ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» с помощью такелажного оборудования эвакуировали машину на дорогу с твердым покрытием. В медицинской помощи никто не нуждался, — рассказали в МЧС РК.
Спасатели напоминают жителям и гостям полуострова:
- по возможности воздержитесь от поездок на личном транспорте при сложных погодных условиях, особенно в горно-лесную местность, так как из-за осадков дороги могут быть сильно размыты;
- следите за устанавливаемыми на дорогах знаками, движение может быть запрещено на некоторых дорогах и перевалах полуострова;
- необходимо соблюдать дистанцию и не совершать обгонов и резких маневров;
- особое внимание при непогоде уделите безопасности детей и пожилых людей, будьте внимательны к окружающим.
В случае чрезвычайных происшествий необходимо звонить в службу спасения по единому номеру вызова экстренных служб — «112» или «101».
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