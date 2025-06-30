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Убил, привязал к бетонному столбу и сбросил в воду. В Крыму убийца девушки закончит жизнь за решёткой

Убил, привязал к бетонному столбу и сбросил в воду. В Крыму убийца девушки закончит жизнь за решёткой

Опубликовал: КрымPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 11:37 30.06.2025

Собранные Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 58-летнему жителю Раздольненского района. Он признан виновным в совершении убийства 28-летней жительницы Красноперекопска  (п.«к» ч.2 ст.105 УК РФ).

Раздольненским межрайонным следственным отделом и судом установлено, что в ночь на 11 августа 1997 года мужчина ехал на автомобиле со стороны поселка Черноморское в поселок Межводное, где встретил на обочине незнакомую ему девушку и предложил подвезти до автостанции. В районе Черноморского канала злоумышленник напал на пассажирку, совершив с ней насильственное преступление.  Опасаясь, что девушка сообщит в правоохранительные органы, он удушил ее в машине. Убедившись, что жертва не подает признаков жизни, мужчина привязал ее тело к фрагменту бетонного столба металлической проволокой и сбросил в воду, где оно спустя время было обнаружено местными жителями, — озвучили детали убийства в пресс-службе ведомства. 

Следователями и следователями-криминалистами ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю совместно с коллегами из МВД в рамках системной работы по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет были установлены все обстоятельства совершения особо тяжкого преступления.

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На момент раскрытия мужчина уже был осужден Московским областным судом в ноябре 2023 года за совершение аналогичных преступлений и отбывал наказание в виде пожизненного лишения свободы в исправительной колонии особого режима «Черный дельфин».

Свою вину в совершении убийства фигурант признал, подробно описав и продемонстрировав, как совершал преступление.

По совокупности приговоров судом мужчине назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы.

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