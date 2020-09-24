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Убил сторожа оптовой базы, а чтобы скрыть следы преступления, устроил пожар. Преступление в Симферополе
Фото: Следком

Убил сторожа оптовой базы, а чтобы скрыть следы преступления, устроил пожар. Преступление в Симферополе

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:25 24.09.2020

И наказание.

Молодой человек приговорен к длительному сроку лишения свободы за убийство сторожа на территории оптовой базы в Симферополе .

Собранные Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора неоднократно судимому 23-летнему жителю Симферопольского района. Он признан виновным в совершении убийства (ч.1 ст. 105 УК РФ), — отметили в Следственном комитете.

В частности, установлено, что поздним вечером 2 июня текущего года на территории оптовой базы между 23-летним мужчиной и его знакомым — сторожем базы во время распития спиртного произошел конфликт. Злоумышленник избил сторожа, затем нанес удары металлическим предметом по голове и ножом в жизненно важные органы. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Чтобы скрыть следы совершенного убийства, мужчина затащил тело погибшего сторожа в помещение сторожки, закидал вещами и поджег. Опасаясь быть застигнутым на месте преступления, злоумышленник скрылся из города и был задержан в Феодосии. В ходе следствия он дал признательные показания, в рамках проверки показаний, на месте рассказав об обстоятельствах совершенного преступления.

В результате кропотливой работы сотрудников следственного отдела по Киевскому району города Симферополя и следователей-криминалистов Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю собрана достаточная доказательственная база, — подчеркнули в Следкоме.

Суд приговорил мужчину к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима с дальнейшим ограничением свободы сроком на 1,5 года. Приговор в законную силу не вступил.

Убил сторожа оптовой базы, а чтобы скрыть следы преступления, устроил пожар. Преступление в Симферополе

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