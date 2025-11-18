Убранные деревья из парков Симферополя превратили в 12 кубометров дров и передали крымским бойцам войск ПВО

Традиция помогать обогревать ребят убранными деревьями продолжается. Народный фронт и парки столицы собрали очередной теплый груз для крымских бойцов войск ПВО. С приближением зимы помощь дровами становится ещё более востребованной.
Целый грузовик дров из убранных деревьев помогли погрузить службы парков и студенты Крымского колледжа общественного питания и торговли и крымского федерального университета.
Это физически сложный труд, но ребята всегда с готовностью приходят на помощь. Понимаем, что это единственный источник тепла, обогрева и готовки, — делится координатор Молодёжки НФ в Крыму Александр Карданов. — Помощь вместе с гуманитарным грузом доставят на позиции бойцов. А передача убранные деревьев для наших бойцов вместо их утилизации продолжится из Симферополя и дальше!
источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму
