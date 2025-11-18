Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Убранные деревья из парков Симферополя превратили в 12 кубометров дров и передали крымским бойцам войск ПВО
Новости Республики
Убранные деревья из парков Симферополя превратили в 12 кубометров дров и передали крымским бойцам войск ПВО
фото: пресс-служба Народного фронта в Крыму

Убранные деревья из парков Симферополя превратили в 12 кубометров дров и передали крымским бойцам войск ПВО

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:51 18.11.2025

Традиция помогать обогревать ребят убранными деревьями продолжается. Народный фронт и парки столицы собрали очередной теплый груз для крымских бойцов войск ПВО. С приближением зимы помощь дровами становится ещё более востребованной.

Целый грузовик дров из убранных деревьев помогли погрузить службы парков и студенты Крымского колледжа общественного питания и торговли и крымского федерального университета.

Это физически сложный труд, но ребята всегда с готовностью приходят на помощь. Понимаем, что это единственный источник тепла, обогрева и готовки, — делится координатор Молодёжки НФ в Крыму Александр Карданов. —  Помощь вместе с гуманитарным грузом доставят на позиции бойцов. А передача убранные деревьев для наших бойцов  вместо их утилизации продолжится из Симферополя и дальше!

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму  

Просмотры: 12

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.