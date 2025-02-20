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Участникам СВО и членам их семей на открытом дне в кадровом центре Севастополя предложили свыше 200 вакансий
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Участникам СВО и членам их семей на открытом дне в кадровом центре Севастополя предложили свыше 200 вакансий

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 16:00 20.02.2025

День открытых дверей прошел в кадровом центре «Работа России» в Севастополе, где работодатели представили порядка 230 вакансий для участников СВО и членов их семей, в том числе более 60 предложений с зарплатой выше 70 тыс. рублей.

В этом году поддержка уволенных в запас военнослужащих продолжается в рамках нацпроекта «Кадры». Наши специалисты   составят соискателям индивидуальный план трудоустройства с учетом их опыта, состояния здоровья и предпочтений. Также предусмотрена профориентация, психологическая поддержка, обучение востребованным профессиям и помощь в открытии собственного дела, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора Кадрового центра Светлану Рендак.

Свои предложения сегодня  озвучили шесть предприятий и организаций в сферах судоремонта, виноделия, госуправления и других. Среди вакансий есть как рабочие профессии, так и должности для служащих: бухгалтеры, агрономы, полицейские, инженеры, слесари, водители, электрики, сварщики и другие.

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Кроме ярмарки вакансий, для соискателей провели семинар «Меры государственной поддержки в сфере занятости населения», тренинг по деловому стилю и правилам успешного собеседования, а также экскурсию по обновленному кадровому центру. Карьерные консультанты помогали в составлении резюме, работе с платформой «Работа в России», рассказывали о возможностях самозанятости и соцконтрактах. Также представители университета им. В. И. Вернадского консультировали по вопросам обучения и образовательных льгот для участников СВО и их семей.

Дополнительную информацию о мерах поддержки можно получить в филиале фонда «Защитники Отечества» в Севастополе.

День открытых дверей в кадровом центре теперь будет проводиться ежемесячно, чтобы помочь горожанам в поиске подходящей работы, а работодателям – в подборе квалифицированных кадров.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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