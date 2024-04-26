Участниками движения «Орлята России» стали 330 учеников младших классов севастопольских школ

В Екатерининском зале Дома офицеров Черноморского флота РФ прошла очередная торжественная церемония посвящения обучающихся начальных классов севастопольских школ в «Орлята России». К знаменательному событию в преддверии Дня Победы 330 учеников 1-4-х классов гимназий № 2, № 8 и школы № 41 готовились целый месяц: разучивали гимн «Орлят», запоминали слова торжественного обещания.

Сегодняшнее посвящение гимназистов в «Орлята» меня впечатлило. Тронуло, когда наши гимназисты пели гимны России и Севастополя. От громких детских голосов Екатерининский зал как будто стал живее и ещё красивее. Ребята дружные и вдохновлённые, приятно видеть их такими после церемонии посвящения. Говорят, что будут носить орлятский галстук каждый день. Спасибо нашим классным руководителям начальной школы за активное участие в программе «Орлята России», — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя советника директора по воспитательной работе и взаимодействию с детскими общественными организациями билингвальной гимназии № 2 Софию Жулий.

В апреле завершается образовательная часть Всероссийской программы «Орлята России». Для 2-4-х классов программа завершается освоением трека «Орлёнок — Хранитель исторической памяти», 1-е классы в эти дни подводят итоги седьмого трека «Орлёнок-Лидер». Церемония посвящения становится для младших школьников своеобразным мерилом их совместного коллективного труда.

Мне очень понравилось посвящение! Запомнилось, как нам повязывали галстуки старшеклассники. Мне понравилось петь гимн «Орлят» — все пели, и мне было так радостно!» — отозвалась о торжественном событии ученица 3-го «А» класса билингвальной гимназии № 2 Любава Чехова.

Напомним, программа «Орлята России» реализуется с 2021 года в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» при поддержке Министерства просвещения РФ. Сегодня более 12 000 юных севастопольцев являются участниками программы социальной активности детей.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя