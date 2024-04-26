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Участниками движения «Орлята России» стали 330 учеников младших классов севастопольских школ

Участниками движения «Орлята России» стали 330 учеников младших классов севастопольских школ

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 19:21 26.04.2024

В Екатерининском зале Дома офицеров Черноморского флота РФ прошла очередная торжественная церемония посвящения обучающихся начальных классов севастопольских школ в «Орлята России». К знаменательному событию в преддверии Дня Победы 330 учеников 1-4-х классов гимназий № 2, № 8 и школы № 41 готовились целый месяц: разучивали гимн «Орлят», запоминали слова торжественного обещания.

Сегодняшнее посвящение гимназистов в «Орлята» меня впечатлило. Тронуло, когда наши гимназисты пели гимны России и Севастополя. От громких детских голосов Екатерининский зал как будто стал живее и ещё красивее. Ребята дружные и вдохновлённые, приятно видеть их такими после церемонии посвящения. Говорят, что будут носить орлятский галстук каждый день. Спасибо нашим классным руководителям начальной школы за активное участие в программе «Орлята России», — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя советника директора по воспитательной работе и взаимодействию с детскими общественными организациями билингвальной гимназии № 2 Софию Жулий.

Участниками движения «Орлята России» стали 330 учеников младших классов 26 апреля 2024 года Новости Версия для печати Фото 1 из 5 В Екатерининском зале Дома офицеров Черноморского флота РФ прошла очередная торжественная церемония посвящения обучающихся начальных классов севастопольских школ в «Орлята России». К знаменательному событию в преддверии Дня Победы 330 учеников 1-4-х классов гимназий № 2, № 8 и школы № 41 готовились целый месяц: разучивали гимн «Орлят», запоминали слова торжественного обещания. «Сегодняшнее посвящение гимназистов в «Орлята» меня впечатлило. Тронуло, когда наши гимназисты пели гимны России и Севастополя. От громких детских голосов Екатерининский зал как будто стал живее и ещё красивее. Ребята дружные и вдохновлённые, приятно видеть их такими после церемонии посвящения. Говорят, что будут носить орлятский галстук каждый день. Спасибо нашим классным руководителям начальной школы за активное участие в программе «Орлята России», - поделилась советник директора по воспитательной работе и взаимодействию с детскими общественными организациями билингвальной гимназии № 2 София Жулий. В апреле завершается образовательная часть Всероссийской программы «Орлята России». Для 2-4-х классов программа завершается освоением трека «Орлёнок - Хранитель исторической памяти», 1-е классы в эти дни подводят итоги седьмого трека «Орлёнок-Лидер». Церемония посвящения становится для младших школьников своеобразным мерилом их совместного коллективного труда. «Мне очень понравилось посвящение! Запомнилось, как нам повязывали галстуки старшеклассники. Мне понравилось петь гимн «Орлят» - все пели, и мне было так радостно!» - отозвалась о торжественном событии ученица 3-го «А» класса билингвальной гимназии № 2 Любава Чехова. Напомним, программа «Орлята России» реализуется с 2021 года в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» при поддержке Министерства просвещения РФ. Сегодня более 12 000 юных севастопольцев являются участниками программы социальной активности детей. Участниками движения «Орлята России» стали 330 учеников младших классов 26 апреля 2024 года Новости Версия для печати Фото 1 из 5 В Екатерининском зале Дома офицеров Черноморского флота РФ прошла очередная торжественная церемония посвящения обучающихся начальных классов севастопольских школ в «Орлята России». К знаменательному событию в преддверии Дня Победы 330 учеников 1-4-х классов гимназий № 2, № 8 и школы № 41 готовились целый месяц: разучивали гимн «Орлят», запоминали слова торжественного обещания. «Сегодняшнее посвящение гимназистов в «Орлята» меня впечатлило. Тронуло, когда наши гимназисты пели гимны России и Севастополя. От громких детских голосов Екатерининский зал как будто стал живее и ещё красивее. Ребята дружные и вдохновлённые, приятно видеть их такими после церемонии посвящения. Говорят, что будут носить орлятский галстук каждый день. Спасибо нашим классным руководителям начальной школы за активное участие в программе «Орлята России», - поделилась советник директора по воспитательной работе и взаимодействию с детскими общественными организациями билингвальной гимназии № 2 София Жулий. В апреле завершается образовательная часть Всероссийской программы «Орлята России». Для 2-4-х классов программа завершается освоением трека «Орлёнок - Хранитель исторической памяти», 1-е классы в эти дни подводят итоги седьмого трека «Орлёнок-Лидер». Церемония посвящения становится для младших школьников своеобразным мерилом их совместного коллективного труда. «Мне очень понравилось посвящение! Запомнилось, как нам повязывали галстуки старшеклассники. Мне понравилось петь гимн «Орлят» - все пели, и мне было так радостно!» - отозвалась о торжественном событии ученица 3-го «А» класса билингвальной гимназии № 2 Любава Чехова. Напомним, программа «Орлята России» реализуется с 2021 года в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» при поддержке Министерства просвещения РФ. Сегодня более 12 000 юных севастопольцев являются участниками программы социальной активности детей. Участниками движения «Орлята России» стали 330 учеников младших классов 26 апреля 2024 года Новости Версия для печати Фото 1 из 5 В Екатерининском зале Дома офицеров Черноморского флота РФ прошла очередная торжественная церемония посвящения обучающихся начальных классов севастопольских школ в «Орлята России». К знаменательному событию в преддверии Дня Победы 330 учеников 1-4-х классов гимназий № 2, № 8 и школы № 41 готовились целый месяц: разучивали гимн «Орлят», запоминали слова торжественного обещания. «Сегодняшнее посвящение гимназистов в «Орлята» меня впечатлило. Тронуло, когда наши гимназисты пели гимны России и Севастополя. От громких детских голосов Екатерининский зал как будто стал живее и ещё красивее. Ребята дружные и вдохновлённые, приятно видеть их такими после церемонии посвящения. Говорят, что будут носить орлятский галстук каждый день. Спасибо нашим классным руководителям начальной школы за активное участие в программе «Орлята России», - поделилась советник директора по воспитательной работе и взаимодействию с детскими общественными организациями билингвальной гимназии № 2 София Жулий. В апреле завершается образовательная часть Всероссийской программы «Орлята России». Для 2-4-х классов программа завершается освоением трека «Орлёнок - Хранитель исторической памяти», 1-е классы в эти дни подводят итоги седьмого трека «Орлёнок-Лидер». Церемония посвящения становится для младших школьников своеобразным мерилом их совместного коллективного труда. «Мне очень понравилось посвящение! Запомнилось, как нам повязывали галстуки старшеклассники. Мне понравилось петь гимн «Орлят» - все пели, и мне было так радостно!» - отозвалась о торжественном событии ученица 3-го «А» класса билингвальной гимназии № 2 Любава Чехова. Напомним, программа «Орлята России» реализуется с 2021 года в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» при поддержке Министерства просвещения РФ. Сегодня более 12 000 юных севастопольцев являются участниками программы социальной активности детей. Участниками движения «Орлята России» стали 330 учеников младших классов 26 апреля 2024 года Новости Версия для печати Фото 1 из 5 В Екатерининском зале Дома офицеров Черноморского флота РФ прошла очередная торжественная церемония посвящения обучающихся начальных классов севастопольских школ в «Орлята России». К знаменательному событию в преддверии Дня Победы 330 учеников 1-4-х классов гимназий № 2, № 8 и школы № 41 готовились целый месяц: разучивали гимн «Орлят», запоминали слова торжественного обещания. «Сегодняшнее посвящение гимназистов в «Орлята» меня впечатлило. Тронуло, когда наши гимназисты пели гимны России и Севастополя. От громких детских голосов Екатерининский зал как будто стал живее и ещё красивее. Ребята дружные и вдохновлённые, приятно видеть их такими после церемонии посвящения. Говорят, что будут носить орлятский галстук каждый день. Спасибо нашим классным руководителям начальной школы за активное участие в программе «Орлята России», - поделилась советник директора по воспитательной работе и взаимодействию с детскими общественными организациями билингвальной гимназии № 2 София Жулий. В апреле завершается образовательная часть Всероссийской программы «Орлята России». Для 2-4-х классов программа завершается освоением трека «Орлёнок - Хранитель исторической памяти», 1-е классы в эти дни подводят итоги седьмого трека «Орлёнок-Лидер». Церемония посвящения становится для младших школьников своеобразным мерилом их совместного коллективного труда. «Мне очень понравилось посвящение! Запомнилось, как нам повязывали галстуки старшеклассники. Мне понравилось петь гимн «Орлят» - все пели, и мне было так радостно!» - отозвалась о торжественном событии ученица 3-го «А» класса билингвальной гимназии № 2 Любава Чехова. Напомним, программа «Орлята России» реализуется с 2021 года в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» при поддержке Министерства просвещения РФ. Сегодня более 12 000 юных севастопольцев являются участниками программы социальной активности детей.

В апреле завершается образовательная часть Всероссийской программы «Орлята России». Для 2-4-х классов программа завершается освоением трека «Орлёнок — Хранитель исторической памяти», 1-е классы в эти дни подводят итоги седьмого трека «Орлёнок-Лидер». Церемония посвящения становится для младших школьников своеобразным мерилом их совместного коллективного труда.

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Мне очень понравилось посвящение! Запомнилось, как нам повязывали галстуки старшеклассники. Мне понравилось петь гимн «Орлят» — все пели, и мне было так радостно!» — отозвалась о торжественном событии ученица 3-го «А» класса билингвальной гимназии № 2 Любава Чехова.

Напомним, программа «Орлята России» реализуется с 2021 года в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» при поддержке Министерства просвещения РФ. Сегодня более 12 000 юных севастопольцев являются участниками программы социальной активности детей.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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