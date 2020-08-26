Участниками фестиваля «Дорога на Ялту» станут артисты из 14 стран мира

По словам главы ялтинской администрации Ивана Имгрунта, фестиваль «Дорога на Ялту» — знаковое событие не только для города, но и для всего Крыма. Мероприятие, отмечает чиновник, кроме культурной составляющей, является важным фактором народной дипломатии, которая позволяет расширить сотрудничество Крыма с другими странами мира.

Для Ялты важно и почётно принимать финал фестиваля международного уровня, — считает Иван Имгрунт. – Именно народная дипломатия позволяет донести до жителей европейских и других стран мира истинную ситуацию в Крыму и Ялте. Убеждён, что проведение события такого уровня, будет способствовать формированию позитивного имиджа Ялты и Крыма на международной арене.

В свою очередь президент фонда «Гуманитарный мир», организатор фестиваля Андрей Голодный сообщил, что в этом году для участия в фестивале было получено 155 заявок из 35 стран мира. В результате полуфинала фестиваля, который состоялся в Москве, были отобраны 15 финалистов из 14 стран мира.

1 сентября на набережной Ялты пройдёт гала-концерт, в ходе которого финалисты будут выступать вместе с известными российскими артистами, оценивать их будет жюри во главе с известным певцом, народным артистом РСФСР Львом Лещенко, — отметил Андрей Голодный.

фото: Отдел информационной политики Администрации города Ялта