Участниками конкурса «Это у нас семейное» стали более 100 тысяч семей. Регистрация завершена

Завершилась регистрация на участие в конкурсе «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Участниками конкурса стали более 585 тысяч человек, а это свыше 100 тысяч семейных команд.

За три с половиной месяца конкурс «Это у нас семейное» объединил свыше 100 тысяч семейных команд от Калининграда до Владивостока: вместе они выполняют интересные задания, делают добрые дела, лучше узнают друг друга. Мы получили заявки на участие в конкурсе из всех регионов России. Дистанционный этап продлится до января, а весной и летом состоятся окружные полуфиналы и финал конкурса. Символично, что они пройдут уже в новом году, объявленном Президентом России Годом Семьи! – цитирует пресс-служба генерального директора АНО «Россия – страна возможностей», ректор Президентской академии (РАНХиГС) Алексея Комиссарова.

Дистанционный этап конкурса продлится до 15 января 2024 года. В семейном аккаунте на сайте этосемейное.рф участникам доступны для выполнения задания разного уровня сложности на самые разнообразные темы: «Домашний уют», «Готовим вместе», «Званый ужин», «Добро и благодарность», «Песня трёх поколений», «Праздник для мамы», «Веселые старты», «Семейный альбом», «Изобретатели», «Мультсемья», «Новый год», «Первая помощь».

Это очень объединяющая, тёплая и душевная тема, можно сделать много полезного всей семьёй. Очень много творчества присутствует в заданиях для семей. Люди хотят и петь, и сочинять стихи, песни. Задания апеллируют и к семейным ценностям, касаются семейного уюта, быта, например, привести в порядок свой дом, квартиру, подъезд, двор. Все это замечательно и есть в каждом из нас, просто нужно это объединить и об этом напомнить, – подчеркивает народный артист Российской Федерации, член наблюдательного совета конкурса Дмитрий Маликов.

В наблюдательный совет конкурса входят государственные и общественные деятели, предприниматели, известные деятели в сфере науки, культуры, спорта, являющие собой пример сохранения семейных ценностей и традиций. Они подготовили подарки для участников конкурса, которые наиболее успешно справятся с заданиями дистанционного этапа.

По итогам всего дистанционного этапа весной следующего года определятся семейные команды, которые примут участие в окружных полуфиналах. Летом состоится финал первого сезона конкурса, где семьи будут соревноваться за главные призы. 30 семей-победителей станут обладателями сертификатов на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий, а 300 семей-финалистов отправятся в большие семейные путешествия.

Организатор конкурса «Это у нас семейное» – автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей». Соорганизаторами конкурса выступают Росмолодëжь и Движение Первых. Конкурс проводится при участии Министерства просвещения РФ, Министерства труда и социальной защиты РФ, Российского общества «Знание», АНО «Больше, чем путешествие», социологического агентства «Вебер» (проект АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы»). В числе партнёров – «Сбербанк», госкорпорации «Росатом» и «Роскосмос», ПАО «РусГидро», киностудия «Союзмультфильм», АНО ДПО «Академия ПСБ», Объединëнная приборостроительная корпорация, а также информационный партнёр – социальная сеть «Одноклассники».

Инициатива создания семейного конкурса принадлежит семье Скатковых из Самары. В 2022 году на заседании наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» эту идею поддержал Президент России, председатель наблюдательного совета Владимир Путин.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя