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Участники и ветераны СВО при лечении или реабилитации бесплатно пользуются услугами пунктов проката средств реабилитации
иллюстрация: пресс-служба Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Участники и ветераны СВО при лечении или реабилитации бесплатно пользуются услугами пунктов проката средств реабилитации

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:57 02.11.2024

Граждане, нуждающиеся в предоставлении технических средств реабилитации во временное пользование, могут воспользоваться услугами пунктов проката технических средств реабилитации, расположенных во всех муниципальных образованиях Крыма.

Пункты проката ТСР функционируют на базе центров социального обслуживания и предоставляют во временное пользование кресла-коляски, медицинские многофункциональные кровати, противопролежневые матрасы и подушки, подъемные устройства, санитарно-гигиенические приспособления, трости, ходунки, костыли, вертикализаторы, и многие другие средства реабилитации.

Участники специальной военной операции, получившие ранение и проходящие лечение или реабилитацию в медицинских учреждениях или находящиеся дома, могут бесплатно воспользоваться услугами пункта проката ТСР.

В 2024 году услугами пунктов проката ТСР воспользовалось 390 граждан, из которых 6 участников СВО.

Подробная информация о пунктах проката ТСР размещена на сайте Министерства труда и социальной защиты Республики Крым в разделе «Пункты проката».

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Также продолжается обеспечение техническими средствами реабилитации граждан, получивших инвалидность и состоявших на учете в органах труда и социальной защиты населения до 31 декабря 2014 года за счет средств регионального бюджета.

В текущем году органами труда и социальной защиты населения 1435 человек обеспечиваются 3668 техническими средствами реабилитации на общую сумму 12,8 млн рублей. В региональный список технических средств реабилитации входит 23 наименования ТСР, в том числе ортопедическая обувь, протезы молочной железы и лифы для их крепления, часы с речевым выходом и средства аудиозаписи, дорожные кресла-коляски, подъемники, сидения для купания.

Обеспечение граждан, у которых инвалидность установлена после 31  декабря 2014 года,  осуществляется Социальным Фондом  России.

источник: пресс-служба Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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