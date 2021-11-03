Участники из Крыма и Севастополя не прошли в финал всероссийского конкурса самых необычных «народных» арт-объектов

Завершился третий раунд всероссийского конкурса Туту Арт по определению самых необычных народных арт-объектов страны, который организовал сервис поездок и путешествий Туту.ру . Третьим финалистом стал деревянный «Ишачок» в городе Новочеркасск Ростовской области. Также в заключительном раунде уже обеспечили себе места дом из бутылок в селе Фентисово Курской области и парк каменного периода в селе Кушнаренково Республики Башкортостан. А вот объекты из Крыма и Севастополя в финал не прошли.

Напомним, в конкурсе участвуют 85 претендентов на победу, по одному от каждого региона России. Их разделили на 10 раундов по 8 и 9 участников в каждом. К концу года станет известна десятка финалистов, а победитель определится 24 января 2022 года. Затем в населённом пункте, где расположен объект-победитель, состоится церемония награждения. Голосовать и следить за ходом конкурса можно на сайте проекта Туту Арт . Конкурс проводится при информационной поддержке издания Lenta.ru.

В третьем раунде лидерство сразу захватил деревянный самолет из Ростовской области и удерживал его на протяжении почти всей недели. В последний день на некоторое время его опередил «Сахарный замок» из Волгоградской области, но позже «Ишачок» снова вырвался в лидеры. Важно отметить, что у обоих объектов присутствовали накрутки, но служба информационной безопасности Туту.ру их обнаружила и убрала. Итоговые числа голосов и их распределение абсолютно легитимны, и это самое главное. Мы за честность и равные условия для всех участников, — говорит создатель сообщества путешественников Туту.ру Сергей Пищулов.

Вот итоговые результаты голосования в третьем раунде:

Деревянный «Ишачок» (г. Новочеркасск, Ростовская область): 52,6% голосов Сахарный замок (посёлок Сахарный, Волгоградская область): 22,3% голосов Астраханский блокбастер (рыболовная база «Кигач Хаус», Астраханская область): 10,1% голосов Площадка для принцев и принцесс (г. Саратов, Саратовская область): 5,6% голосов Человек, смотрящий в море (г. Судак, Республика Крым): 3,9% голосов Исторический тетрис (г. Самара, Самарская область): 1,8% голосов Соломенные пирамиды (село Красное, Ставропольский край): 1,4% голосов «Чайка» с танцполом (село Пески, Воронежская область): 1,3% голосов Морской забор (г. Севастополь): 1% голосов

Теперь на очереди — новые 9 участников из 9 регионов России . В борьбу вступают арт-объекты из Бурятии, Тувы, Хакасии, Якутии, Красноярского края, Иркутской области, Забайкальского края, Республики Алтай и Алтайского края. Голосование за участников четвёртого этапа продлится со 2 по 8 ноября (завершится в 22:00 по московскому времени).

Напомним, что проект Туту Арт продолжает традицию ежегодных всероссийских конкурсов Туту.ру. В 2018 и 2019 годах сервис провёл конкурс, в котором россияне выбрали населённый пункт с самым весёлым названием, а в прошлом году составил энциклопедию 100 самых необычных памятников России с их 3D-моделями. Конкурсы объединяют всю страну, в них представлены все субъекты. За три года в них приняли участие более 640 000 проголосовавших, о конкурсах написали в СМИ более 5000 раз.

Список из 85 необычных народных арт-объектов был составлен на основании вариантов, предложенных сообществом Туту.ру в соцсетях, а также экспертным советом конкурса. Команда Туту.ру изучила сотни необычных сооружений, инсталляций, авторских достопримечательностей и отобрала 85 конкурсантов, по одному из каждого субъекта России. На сайте конкурса можно посмотреть фотогалерею каждого объекта, прочитать историю его создания и необычные факты о нём, а также узнать, где этот объект расположен и кто его автор.

Коротко о правилах конкурса Туту Арт, который определит самый необычный «народный» арт-объект России:

85 народных арт-объектов разбиты на 10 отборочных групп по 8 и 9 участников в каждой. При формировании групп учитывался территориальный фактор (почти во всех случаях регионы граничат друг с другом).

Голосование проходит на странице конкурса на сайте Туту . Проголосовать может любой желающий. Необычные народные арт-объекты, набравшие максимальное количество голосов в своей отборочной группе, попадают в финальный этап. Затем в решающем голосовании определится победитель.

. Проголосовать может любой желающий. Необычные народные арт-объекты, набравшие максимальное количество голосов в своей отборочной группе, попадают в финальный этап. Затем в решающем голосовании определится победитель. Голосование в отборочных группах проходит с 12 октября по 21 декабря 2021 года, финал — с 11 по 24 января 2022 года.

В 2022 году команда Туту.ру и журналисты крупных российских СМИ организуют экспедицию к объекту, который будет признан самым необычным, чтобы вручить его автору памятный знак победителя конкурса. А сайт конкурса превратится в уникальную энциклопедию самых необычных народных арт-объектов.

Tutu.ru (Туту.ру) — российский сервис путешествий №1 (данные кросс-медийной панели GfK, март 2018), где можно купить билеты на поезда, самолеты и автобусы, посмотреть расписание пригородных поездов, найти туристические путевки, забронировать отели, оформить командировку, выбрать тематические туры, экспедиции или экскурсии. Туту.ру работает с середины 2003 года и насчитывает ежемесячную аудиторию посетителей сайта в 20 млн уникальных пользователей. По данным SimilarWeb за сентябрь 2021 года, Туту.ру входит в топ-20 самых популярных сайтов в мире в категории Travel.