Участники очистки побережья Краснодарского края от мазута обращаются к медикам. В Крыму и в Севастополе обращений нет

Около 150 человек, участвующих в работах по очистке берега Черного моря в Краснодарском крае от нефтепродуктов, обратились за помощью медиков. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

За период с 18 декабря из числа участников в проведении работ по очистке береговой линии от нефтепродуктов зарегистрировано 146 обращений за медицинской помощью, 142 обратившимся помощь оказана амбулаторно, госпитализация потребовалась трем пациентам, все они уже выписаны по выздоровлению, — говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что в Крыму и Севастополе обращений за медицинской помощью не зафиксировано. Узнайте больше: В Крыму работают около 85% крупных российских компаний источник: ТАСС