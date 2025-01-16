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Участники очистки побережья Краснодарского края от мазута обращаются к медикам. В Крыму и в Севастополе обращений нет
фото: pxhere.com

Участники очистки побережья Краснодарского края от мазута обращаются к медикам. В Крыму и в Севастополе обращений нет

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:47 16.01.2025

Около 150 человек, участвующих в работах по очистке берега Черного моря в Краснодарском крае от нефтепродуктов, обратились за помощью медиков. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

За период с 18 декабря из числа участников в проведении работ по очистке береговой линии от нефтепродуктов зарегистрировано 146 обращений за медицинской помощью, 142 обратившимся помощь оказана амбулаторно, госпитализация потребовалась трем пациентам, все они уже выписаны по выздоровлению, — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в Крыму и Севастополе обращений за медицинской помощью не зафиксировано.

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источник: ТАСС

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