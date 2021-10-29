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Участники Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио из Севастополя и их тренеры получат денежные выплаты
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Участники Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио из Севастополя и их тренеры получат денежные выплаты

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:42 29.10.2021

Ранее губернатор Михаил Развожаев поручил помимо призера XVI Паралимпийских игр в Токио Андрея Граничка, которому выплата положена в рамках существующего порядка, поощрить и спортсменов, которые принимали участие на Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио, но не заняли призовых мест, а также их тренеров. На заседании Правительства губернатор подписал соответствующий проект постановления. Выплаты получит гребчиха Анастасия Долгова, представлявшая Севастополь на Олимпийских играх, а также участница Паралимпийских игр в виде спорта бочча Ольга Долгова. Поощрят и их тренеров – Вадима Никитенко и Анну Мельникову. Общая сумма выплат на двух спортсменов и двух тренеров составит 1,5 млн руб.

Еще раз поблагодарю наших олимпийцев и паралимпийцев за волю к победе и за то, что они с нашим гимном в душе, с любовью к Севастополю выступали на высших соревнованиях – на Олимпиаде, и проявили там себя очень достойно, — цитирует пресс-служба губернатора Михаила Развожаева.

Это первые спортсмены за историю современного Севастополя, которые представляли город на международных спортивных соревнованиях.

Напомним, что ранее за личный вклад в развитие спорта и за высокие достижения севастопольским спортсменам и тренерам губернатор вручил почетные грамоты Правительства Севастополя. А обладатель золотой медали XVI Паралимпийских летних игр Андрей Граничка и его тренер Ирина Мащенко были награждены знаком отличия «За заслуги перед Севастополем».

Участники Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио из Севастополя и их тренеры получат денежные выплаты

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