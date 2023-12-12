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Участники организованной группы осуждены за хищение у пенсионеров Симферополя свыше 2,7 млн. рублей
Фото: news.rambler.ru

Участники организованной группы осуждены за хищение у пенсионеров Симферополя свыше 2,7 млн. рублей

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 12:30 12.12.2023

Киевский районный суд города Симферополя вынес приговор по уголовному делу в отношении трех местных жителей. Они признаны виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Установлено, что участники организованной группы звонили гражданам, представлялись следователями и вводили их в заблуждение, сообщая ложные сведения о том, что их родственники попали в дорожно-транспортное происшествие и для освобождения их от уголовной ответственности необходимо заплатить денежные средства. Подсудимые встречались с пенсионерами, которые передавали им свои сбережения. Таким образом участники группы похитили у 5 граждан более 2,7 млн. рублей. Незаконные действия осужденных пресечены сотрудниками органов внутренних дел, — сообщили в крымской прокуратуре.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил подсудимых к 2 годам, 3 годам и 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказаний в исправительной колонии общего режима. Расследование уголовного дела в отношении иных участников организованной группы продолжается.

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