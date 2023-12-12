Участники организованной группы осуждены за хищение у пенсионеров Симферополя свыше 2,7 млн. рублей

Киевский районный суд города Симферополя вынес приговор по уголовному делу в отношении трех местных жителей. Они признаны виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Установлено, что участники организованной группы звонили гражданам, представлялись следователями и вводили их в заблуждение, сообщая ложные сведения о том, что их родственники попали в дорожно-транспортное происшествие и для освобождения их от уголовной ответственности необходимо заплатить денежные средства. Подсудимые встречались с пенсионерами, которые передавали им свои сбережения. Таким образом участники группы похитили у 5 граждан более 2,7 млн. рублей. Незаконные действия осужденных пресечены сотрудниками органов внутренних дел, — сообщили в крымской прокуратуре.