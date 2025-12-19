Участники премии общественного признания «ПРЕГРАД НЕТ» демонстрируют, что значит сила духа — Сергей Аксёнов

Торжественное мероприятие по традиции прошло в Государственном академическом музыкальном театре Республики Крым и сопровождалось концертной программой.

Обращаясь к участникам и гостям церемонии, Сергей Аксёнов подчеркнул значимость проекта «ПРЕГРАД НЕТ», который объединяет вокруг себя представителей органов власти и общественности, предпринимателей, волонтеров и многих других.

Этот социальный проект о тех и для тех, кто прилагает усилия, кто верит в себя и не останавливается на полпути. Участники конкурса своим примером показывают, что значит сила духа, упорство, терпение и стойкость. На самом деле каждый здесь – победитель. И ребята, и их родители, и их педагоги и наставники. Все неравнодушные люди. Конечно, конкурс дает возможность проявить себя, но, что важнее, помогает понять, что ребята не одни. А наши желание и готовность поддержать ближнего, как не раз отмечал Глава государства, – это то, что способствует общественному развитию. Именно такое небезразличное общество может двигаться вперед, – отметил Глава Крыма.

Сергей Аксёнов напомнил, что органы власти всегда окажут необходимое содействие всем детям и подросткам с ограниченными возможностями здоровья.

В 2025 году на участие в конкурсе было подано 296 заявок, лауреатами стали 37 конкурсантов. Сергей Аксёнов наградил победителей кубками и ценными призами, а также выразил отдельную благодарность организаторам конкурса.

С приветственными словами и поздравлениями к присутствующим в зале также обратились Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов, председатель наблюдательного совета Межрегиональной общественной организации «Русское Единство» Елена Аксёнова.

В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Совета министров РК – министр внутренней политики, информации и связи РК Альберт Куршутов, представители министерств и ведомств, общественности и духовенства.

СПРАВКА. Ежегодный конкурс на соискание премии общественного признания «ПРЕГРАД НЕТ» проводится под патронатом Главы Республики Крым Сергея Аксёнова с целью стимулирования развития творческой, спортивной и интеллектуальной активности детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья. Начиная с 2014 года участниками стали около 1 900 человек, из них более 350– лауреаты.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым