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Участники СВО и их близкие родственники полностью освобождаются от уплаты регионального тарифа по ряду нотариальных действий﻿

Опубликовал: КрымPRESS в Нотариальная палата Севастополя 16:54 05.02.2025

В перечень таких действий вошли:

  • Доверенности (исключение — доверенности в порядке передоверия);
  • Завещания (исключение — совместные завещания супругов и наследственные фонды);
  • Согласия на выезд детей за границу, на получение загранпаспорта или водительских прав;
  • Свидетельствование подлинности подписи;
  • Равнозначность электронного документа бумажному и наоборот;
  • Передача документов физических и юридических лиц другим лицам;
  • Верность копий документов, удостоверяющих личность, и документов органов ЗАГС.

Приказ Минюста РФ от 30 .01.2025 № 15 «О внесении изменений в приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 12.09.2023 № 253 «Об утверждении формулы расчёта экономически обоснованного предельного размера регионального тарифа и перечня льгот, применяемых к региональным тарифам»

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Кроме того приказ Минюста вводит новую категорию, на которую распространяется льгота. Речь идёт об иностранных гражданах, пожелавших заключить контракт о прохождении военной службы в составе Вооружённых Сил Российской Федерации и воинских формирований.

источник: Нотариальная палата города Севастополя

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