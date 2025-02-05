Участники СВО и их близкие родственники полностью освобождаются от уплаты регионального тарифа по ряду нотариальных действий﻿

В перечень таких действий вошли:

Доверенности (исключение — доверенности в порядке передоверия);

Завещания (исключение — совместные завещания супругов и наследственные фонды);

Согласия на выезд детей за границу, на получение загранпаспорта или водительских прав;

Свидетельствование подлинности подписи;

Равнозначность электронного документа бумажному и наоборот;

Передача документов физических и юридических лиц другим лицам;

Верность копий документов, удостоверяющих личность, и документов органов ЗАГС.

Приказ Минюста РФ от 30 .01.2025 № 15 «О внесении изменений в приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 12.09.2023 № 253 «Об утверждении формулы расчёта экономически обоснованного предельного размера регионального тарифа и перечня льгот, применяемых к региональным тарифам»

Кроме того приказ Минюста вводит новую категорию, на которую распространяется льгота. Речь идёт об иностранных гражданах, пожелавших заключить контракт о прохождении военной службы в составе Вооружённых Сил Российской Федерации и воинских формирований.

источник: Нотариальная палата города Севастополя