Участники СВО проводят тренировки с военнослужащими на одном из полигонов Южного военного округа

На одном из полигонов Южного военного округа проводятся интенсивные тренировки личного состава проводятся под руководством опытных инструкторов из числа участников специальной военной операции.
Военнослужащие отрабатывают учебно-боевые задачи с различными вариантами тактических действий на фоне непрерывно меняющейся обстановки.
При проведении занятий особое внимание уделяется совершенствованию навыков стрельбы из ручных противотанковых гранатомётов РПГ-7, снайперских винтовок, крупнокалиберных пулемётов и другого стрелкового вооружения по мишеням, имитирующим технику и живую силу противника, — сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
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