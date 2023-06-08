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Участники СВО проводят тренировки с военнослужащими на одном из полигонов Южного военного округа

Участники СВО проводят тренировки с военнослужащими на одном из полигонов Южного военного округа

Опубликовал: CrimeaPRESS в Крым и Россия 21:37 08.06.2023

На одном из полигонов Южного военного округа проводятся интенсивные тренировки личного состава проводятся под руководством опытных инструкторов из числа участников специальной военной операции.

Военнослужащие отрабатывают учебно-боевые задачи с различными вариантами тактических действий на фоне непрерывно меняющейся обстановки.

При проведении занятий особое внимание уделяется совершенствованию навыков стрельбы из ручных противотанковых гранатомётов РПГ-7, снайперских винтовок, крупнокалиберных пулемётов и другого стрелкового вооружения по мишеням, имитирующим технику и живую силу противника, — сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Участники СВО проводят тренировки с военнослужащими на одном из полигонов Южного военного округа Участники СВО проводят тренировки с военнослужащими на одном из полигонов Южного военного округа Участники СВО проводят тренировки с военнослужащими на одном из полигонов Южного военного округа Участники СВО проводят тренировки с военнослужащими на одном из полигонов Южного военного округа Участники СВО проводят тренировки с военнослужащими на одном из полигонов Южного военного округа Участники СВО проводят тренировки с военнослужащими на одном из полигонов Южного военного округа

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