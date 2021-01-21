Участники свободной экономической зоны Крыма и Севастополя получат дополнительные льготы

Правительство РФ утвердило размеры коэффициентов для определения объема льготы по пониженным тарифам страховых взносов, предоставляемой участникам свободной экономической зоны (СЭЗ) Крыма и Севастополя, получившим этот статус 1 января 2018 года. Об этом сообщается на сайте Минэкономразвития РФ. Ранее льгота была предусмотрена только для резидентов, получивших статус участника СЭЗ в первые три года ее функционирования.

Фактически участник СЭЗ теперь имеет возможность полностью компенсировать осуществленные инвестиции, а в отдельных случаях получить от государства преференцию, до полутора раз превышающую объем осуществленных инвестиций. Установление указанной льготы устраняет неравные условия осуществления предпринимательской деятельности для инвесторов, получивших статус участника СЭЗ в первые три года ее функционирования, и лиц, получивших соответствующий статус по истечении такого периода, — приводятся в сообщении слова заместителя министра экономического развития России Сергея Назарова.

Уточняется, что льгота устанавливается на весь период функционирования СЭЗ — до 2039 года.

При этом максимальный размер предоставляемой льготы определяется в соответствии с установленными правительством коэффициентами в зависимости от объема осуществленных капитальных вложений и вида экономической деятельности, осуществляемого участником СЭЗ при реализации инвестиционного проекта. Установленные правительством РФ размеры коэффициентов… будут способствовать формированию благоприятного инвестиционного климата в Крыму и Севастополе, — говорится в сообщении.

Уточняется, что новым постановлением вводятся повышающие коэффициенты для таких приоритетных отраслей, как рыболовство, производство напитков, продуктов, текстиля, образование, туризм и многих других.

Напомним, свободные экономические зоны начали действовать в Крыму и Севастополе с 2015 года. Их резиденты освобождаются от уплаты налога на имущество на десять лет, земельного налога на три года и ввозных таможенных пошлин и налогов. Кроме того, земельные участки предоставляются резидентам СЭЗ без проведения торгов. До 2018 года участники СЭЗ также платили меньшие суммы в качестве страховых взносов. Сейчас в Крыму и Севастополе зарегистрировано 1 660 участников свободной экономической зоны (в Крыму — 1 266, в Севастополе — 394). Из них более 90% являются субъектами малого и среднего предпринимательства.

По материалам ТАСС.