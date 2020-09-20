Участок от Школьного до Скворцово трассы «Симферополь – Евпатория – Мирный» готов к запуску движения

В минтрансе РК готовят досрочный запуск рабочего движения на одном из участков трассы «Симферополь — Евпатория – Мирный». Об этом заявил министр транспорта Республики Крым Сергей Карпов. Он уточнил, что речь идет о дороге от Школьного до Скворцово. Данный участок полностью готов к эксплуатации.

При этом трасса «Симферополь — Евпатория – Мирный» в высокой степени готовности. По словам министра, на финальную стадию вышли работы по устройству земляного полотна, асфальтобетонного покрытия, установке металлического барьерного ограждения, а также строительство путепроводов.

Переустройство инженерных коммуникаций выполнено на 70%. Ведутся работы по строительству надземных пешеходных переходов. 50% дорожных знаков установлено, — добавил Сергей Карпов.

Основной проблемой является решение имущественно-правовых вопросов связанных с изъятием земельных участков в границах строительства транспортной развязки с Евпаторийским шоссе, подчеркнул министр.

Планируемое завершение строительно-монтажных работ – сентябрь 2021, ввод объекта в эксплуатацию – декабрь 2021. Имеется в виду четырехполосный участок трассы от Симферополя до Скворцово. Его строительство ведется с февраля 2018 года, стоимость первой очереди составляет 8 млрд. рублей.