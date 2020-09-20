Горячие новости
Главная | Инфраструктура Крыма | Дороги Крыма | Участок от Школьного до Скворцово трассы «Симферополь – Евпатория – Мирный» готов к запуску движения

crimeapress_news

Участок от Школьного до Скворцово трассы «Симферополь – Евпатория – Мирный» готов к запуску движения
Фото: минтранс РК

Участок от Школьного до Скворцово трассы «Симферополь – Евпатория – Мирный» готов к запуску движения

Опубликовал: CrimeaPRESS в Дороги Крыма 19:32 20.09.2020

В минтрансе РК готовят досрочный запуск рабочего движения на одном из участков трассы «Симферополь — Евпатория – Мирный». Об этом заявил министр транспорта Республики Крым Сергей Карпов. Он уточнил, что речь идет о дороге от Школьного до Скворцово. Данный участок полностью готов к эксплуатации.

При этом трасса «Симферополь — Евпатория – Мирный» в высокой степени готовности. По словам министра, на финальную стадию вышли работы по устройству земляного полотна, асфальтобетонного покрытия, установке металлического барьерного ограждения, а также строительство путепроводов.

Переустройство инженерных коммуникаций выполнено на 70%. Ведутся работы по строительству надземных пешеходных переходов. 50% дорожных знаков установлено, — добавил Сергей Карпов.

Основной проблемой является решение имущественно-правовых вопросов связанных с изъятием земельных участков в границах строительства транспортной развязки с Евпаторийским шоссе, подчеркнул министр.

Планируемое завершение строительно-монтажных работ – сентябрь 2021, ввод объекта в эксплуатацию – декабрь 2021. Имеется в виду четырехполосный участок трассы от Симферополя до Скворцово. Его строительство ведется с февраля 2018 года, стоимость первой очереди составляет 8 млрд. рублей.

Участок от Школьного до Скворцово трассы «Симферополь – Евпатория – Мирный» готов к запуску движения

Фото: минтранс РК

Участок от Школьного до Скворцово трассы «Симферополь – Евпатория – Мирный» готов к запуску движения

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.