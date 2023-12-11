Ученье — свет, а неученье… уголовное дело. В Севастополе двух студентов обвиняют в даче взяток преподавателю

Прокуратурой Нахимовского района утверждены обвинительные заключения по уголовным делам в отношении двух 26-летних жителей Республики Крым. Они обвиняются по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий).

По версии следствия, мужчины являлись студентами одной из групп Морского института им. вице-адмирала В.А. Корнилова – филиала ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова» заочной формы обучения. В феврале 2023 года, сомневаясь в наличии у себя достаточных знаний, они передали преподавателю через старосту группы денежные средства в размере 20 тыс. рублей каждый в качестве взяток за проставление зачета и положительной оценки за экзамен по английскому языку без фактической проверки знаний. Преступная деятельность указанных лиц пресечена сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю. Расследование проведено ГСУ СК России по Республике Крым и г. Севастополю, — отмечают в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Прокуратура района направила уголовные дела с утвержденными обвинительными заключениями в Нахимовский районный суд г. Севастополя для рассмотрения по существу.

Расследование уголовного дела по фактам получения взяток продолжается.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя