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Ученье — свет, а неученье… уголовное дело. В Севастополе двух студентов обвиняют в даче взяток преподавателю

Ученье — свет, а неученье… уголовное дело. В Севастополе двух студентов обвиняют в даче взяток преподавателю

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:30 11.12.2023

Прокуратурой Нахимовского района утверждены обвинительные заключения по уголовным делам в отношении двух 26-летних жителей Республики Крым. Они обвиняются по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий).

По версии следствия, мужчины являлись студентами одной из групп Морского института им. вице-адмирала В.А. Корнилова – филиала ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова» заочной формы обучения. В феврале 2023 года, сомневаясь в наличии у себя достаточных знаний, они передали преподавателю через старосту группы денежные средства в размере 20 тыс. рублей каждый в качестве взяток за проставление зачета и положительной оценки за экзамен по английскому языку без фактической проверки знаний. Преступная деятельность указанных лиц пресечена сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю. Расследование проведено ГСУ СК России по Республике Крым и г. Севастополю, — отмечают в пресс-службе прокуратуры Севастополя. 

Прокуратура района направила уголовные дела с утвержденными обвинительными заключениями в Нахимовский районный суд г. Севастополя для рассмотрения по существу.

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Расследование уголовного дела по фактам получения взяток продолжается.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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