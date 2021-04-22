Учения – стоп. Сергей Шойгу остановил внезапную проверку в Южном и Западном военных округах

По мнению главы Минобороны, все поставленные цели достигнуты.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу, находящийся в Крыму, на полигоне Опук решил завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах, потому что все поставленные цели достигнуты.

Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью. Войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны, — сказал Шойгу в четверг в Крыму на совещании об итогах действий войск ЮВО и ВДВ в ходе внезапных проверок. — В связи с этим мной принято решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах.

Глава Минобороны приказал до 1 мая текущего года вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге России.

До 1 мая 2021 года вернуть личный состав 58-й армии Южного военного округа, 41-й армии Центрального военного округа, седьмой, 76-й десантно-штурмовых и 98-й воздушно-десантных дивизий воздушно-десантных войск в пункты постоянной дислокации, — приказал Министр в четверг на совещании в Крыму.

По итогам учений и совещания он поручил командующим войсками военных округов «детально спланировать возвращение войск в пункты постоянной дислокации«.

Что именно отрабатывали военные в Крыму.

Сергей Шойгу заявил, что НАТО существенно нарастила активность у южных границ России. По его словам, «одна из основных коалиционных группировок войск альянса развертывается в Причерноморье«.

В настоящее время в греческие порты прибывает вооружение, военная и специальная техника, — сказал глава Минобороны.

Он приказал быть в готовности к немедленному реагированию в случае неблагоприятного развития ситуации.

Продолжить отслеживание обстановки в районах учений Defender Europe 2021. Быть в готовности к немедленному реагированию в случае ее неблагоприятного развития, — подчеркнул Министр. — Российские вооруженные силы адекватно реагируют на все изменения обстановки вблизи российских границ. Здесь, в Крыму, в ходе внезапной проверки отработаны действия по противодесантной обороне морского побережья. В ходе учений в Крыму военнослужащие показали высокий уровень профессиональной подготовки. Объединения, соединения и воинские части выполнили нормативы по приведению в высшие степени боевой готовности, перемещению на большие расстояния, созданию группировок войск и сил, успешному выполнению ими учебно-боевых задач.

Он уточнил, что в учениях на полигоне Опук были задействованы береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», беспилотники «Иноходец», патрульные катера «Раптор», а также «другие новейшие и перспективные образцы вооружения».