Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | МЧС Крыма | Учения МЧС в Бахчисарае: пожарные провели тренировку по спасению людей из огня
актуально в республике
Учения МЧС в Бахчисарае: пожарные провели тренировку по спасению людей из огня

Учения МЧС в Бахчисарае: пожарные провели тренировку по спасению людей из огня

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 20:05 16.11.2023

В Бахчисарае, на территории гимназии им. Н.Р. Андреева прошли пожарно-тактические учения МЧС. По тактическому замыслу, в актовом зале произошло короткое замыкание звукового оборудования, которое привело к возгоранию сцены. Обнаружив задымление, сотрудники учреждения позвонили по телефону 101.

Учения МЧС в Бахчисарае: пожарные провели тренировку по спасению людей из огня

Диспетчер, получивший тревожный звонок, оперативно передала информацию об условном происшествии во все службы жизнеобеспечения города.

Учения МЧС в Бахчисарае: пожарные провели тренировку по спасению людей из огня

Первыми на условное происшествие прибыли расчеты 7 пожарно-спасательной части. Огнеборцы действовали чётко и слажено. Благодаря этому условное возгорание площадью более 70 квадратных метров было ликвидировано менее чем за час. Одновременно с тушением «пожара» газодымозащитной службой была проведена разведка. В задымленном коридоре 3-го этажа ими был обнаружен и эвакуирован работник гимназии, — сообщили в ГУ МЧС России по РК.

Учения МЧС в Бахчисарае: пожарные провели тренировку по спасению людей из огня

В ликвидации условного пожара были задействованы 9 единиц техники и 35 человек личного состава.

Узнайте больше:  Завтра в Керчи будет слышен взрыв - в Камыш-Бурунской бухте пиротехники уничтожат опасный боеприпас

Учения МЧС в Бахчисарае: пожарные провели тренировку по спасению людей из огня

Просмотры: 5

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: МЧС России в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
МЧС России в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.