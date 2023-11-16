Учения МЧС в Бахчисарае: пожарные провели тренировку по спасению людей из огня

В Бахчисарае, на территории гимназии им. Н.Р. Андреева прошли пожарно-тактические учения МЧС. По тактическому замыслу, в актовом зале произошло короткое замыкание звукового оборудования, которое привело к возгоранию сцены. Обнаружив задымление, сотрудники учреждения позвонили по телефону 101.

Диспетчер, получивший тревожный звонок, оперативно передала информацию об условном происшествии во все службы жизнеобеспечения города.

Первыми на условное происшествие прибыли расчеты 7 пожарно-спасательной части. Огнеборцы действовали чётко и слажено. Благодаря этому условное возгорание площадью более 70 квадратных метров было ликвидировано менее чем за час. Одновременно с тушением «пожара» газодымозащитной службой была проведена разведка. В задымленном коридоре 3-го этажа ими был обнаружен и эвакуирован работник гимназии, — сообщили в ГУ МЧС России по РК.

В ликвидации условного пожара были задействованы 9 единиц техники и 35 человек личного состава.