Учения на канатной дороге Ялты: ЧС ликвидировали сотрудники Ялтинского АСО ГКУ РК «КРЫМ-СПАС»

К месту происшествия была направлена дежурная смена Ялтинского аварийно-спасательного отряда в составе 6-ти человек. В ходе тренировки сотрудники МЧС Республики Крым отработали спуск условного пострадавшего из зависшей кабинки на землю при помощи альпинистского снаряжения. Также спасатели провели профилактическую беседу с работниками канатной дороги на случай возникновения реального чрезвычайного происшествия, — сообщили в пресс-службе МЧС России в Крыму.
По словам сотрудников МЧС РК, подобные тренировки дают возможность повысить эффективность работы и улучшить взаимодействие между спасателями.
источник: пресс-служба МЧС России в Крыму
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