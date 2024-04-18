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Учения на канатной дороге Ялты: ЧС ликвидировали сотрудники Ялтинского АСО ГКУ РК «КРЫМ-СПАС»

Учения на канатной дороге Ялты: ЧС ликвидировали сотрудники Ялтинского АСО ГКУ РК «КРЫМ-СПАС»

Опубликовал: КрымPRESS в Крым-СПАС 15:45 18.04.2024

По замыслу тренировки, вследствие технической неполадки произошла аварийная остановка подвисной канатной дороги в г. Ялта.  В кабинке на высоте около 15 метров находится человек. Требуется помощь спасателей в эвакуации условного пострадавшего.

К месту происшествия была направлена дежурная смена Ялтинского аварийно-спасательного отряда в составе 6-ти человек. В ходе тренировки сотрудники МЧС Республики Крым отработали спуск условного пострадавшего из зависшей кабинки на землю при помощи альпинистского снаряжения. Также спасатели провели профилактическую беседу с работниками канатной дороги на случай возникновения реального чрезвычайного происшествия, — сообщили в пресс-службе МЧС России в Крыму. 

Учения на канатной дороге Ялты: ЧС ликвидировали сотрудники Ялтинского АСО ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» Учения на канатной дороге Ялты: ЧС ликвидировали сотрудники Ялтинского АСО ГКУ РК «КРЫМ-СПАС»

По словам сотрудников МЧС РК, подобные тренировки дают возможность повысить эффективность работы и улучшить взаимодействие между спасателями.

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источник: пресс-служба МЧС России в Крыму

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