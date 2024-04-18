Учения на канатной дороге Ялты: ЧС ликвидировали сотрудники Ялтинского АСО ГКУ РК «КРЫМ-СПАС»

К месту происшествия была направлена дежурная смена Ялтинского аварийно-спасательного отряда в составе 6-ти человек. В ходе тренировки сотрудники МЧС Республики Крым отработали спуск условного пострадавшего из зависшей кабинки на землю при помощи альпинистского снаряжения. Также спасатели провели профилактическую беседу с работниками канатной дороги на случай возникновения реального чрезвычайного происшествия, — сообщили в пресс-службе МЧС России в Крыму.