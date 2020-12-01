Ученые посоветовали властям Крыма усилить мониторинг качества воды

Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России (ВНИИ ГОЧС) допускает увеличение происшествий в Крыму, связанных с использованием некачественной воды в ряде регионов полуострова, советует усилить мониторинг ее качества.

К ситуации с дефицитом воды в Крыму добавляются риски увеличения происшествий, связанных с использованием некачественной воды в Алуштинском, Бахчисарайском районе, в городах Симферополь, Феодосия, Евпатория и Ялта, — говорится в сообщении ВНИИ ГОЧС.



Начальник института Сергей Диденко рекомендует органам исполнительной власти Крыма и муниципалитетам «усилить мониторинг за обеспечением необходимого объема и качества питьевой воды» в Республике.

Эксперты ВНИИ ГОЧС рассказали о сложной обстановке, связанной с обеспечением жителей Крыма питьевой водой. Жесткие графики подачи холодной воды по часам ввели в августе в Симферополе и еще 39 населенных пунктах поблизости (у большинства – всего 6 часов в сутки), горячее водоснабжение приостановлено. Симферопольцы жалуются в соцсетях на мутную и ржавую воду.

Основными причинами «водного кризиса» в Крыму называются незначительные осадки в сентябре-ноябре, обмеление водохранилищ и изношенность водопроводных сетей.

В связи с прекращением работы каптажей и скважин 29 населенных пунктов Крыма переведены на режимное водоснабжение, организован подвоз воды. Так, на прошлой неделе в населенном пункте Скалистое воду подавали два раза в день только на 15 минут. Во многих населенных пунктах горячее водоснабжение отключено, — цитирует экспертов «Интерфакс» .

Ученые предполагают, что наблюдаемое маловодие в Крыму в 2019 и 2020 годах может продлиться в 2021-м.