Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Ученые посоветовали властям Крыма усилить мониторинг качества воды

crimeapress_news

Ученые посоветовали властям Крыма усилить мониторинг качества воды
Фото: JerzyGorecki, pixabay.com

Ученые посоветовали властям Крыма усилить мониторинг качества воды

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:20 01.12.2020

Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России (ВНИИ ГОЧС) допускает увеличение происшествий в Крыму, связанных с использованием некачественной воды в ряде регионов полуострова, советует усилить мониторинг ее качества.

К ситуации с дефицитом воды в Крыму добавляются риски увеличения происшествий, связанных с использованием некачественной воды в Алуштинском, Бахчисарайском районе, в городах Симферополь, Феодосия, Евпатория и Ялта, — говорится в сообщении ВНИИ ГОЧС.

Начальник института Сергей Диденко рекомендует органам исполнительной власти Крыма и муниципалитетам «усилить мониторинг за обеспечением необходимого объема и качества питьевой воды» в Республике.

Эксперты ВНИИ ГОЧС рассказали о сложной обстановке, связанной с обеспечением жителей Крыма питьевой водой. Жесткие графики подачи холодной воды по часам ввели в августе в Симферополе и еще 39 населенных пунктах поблизости (у большинства – всего 6 часов в сутки), горячее водоснабжение приостановлено. Симферопольцы жалуются в соцсетях на мутную и ржавую воду.

Основными причинами «водного кризиса» в Крыму называются незначительные осадки в сентябре-ноябре, обмеление водохранилищ и изношенность водопроводных сетей.

В связи с прекращением работы каптажей и скважин 29 населенных пунктов Крыма переведены на режимное водоснабжение, организован подвоз воды. Так, на прошлой неделе в населенном пункте Скалистое воду подавали два раза в день только на 15 минут. Во многих населенных пунктах горячее водоснабжение отключено, — цитирует экспертов «Интерфакс».

Ученые предполагают, что наблюдаемое маловодие в Крыму в 2019 и 2020 годах может продлиться в 2021-м.

Ученые посоветовали властям Крыма усилить мониторинг качества воды

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.