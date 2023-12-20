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Ученые СевГУ разработали методику защиты судов от коррозионного износа в районе ватерлинии
иллюстрация: pikist.com

Ученые СевГУ разработали методику защиты судов от коррозионного износа в районе ватерлинии

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:43 20.12.2023

Научная группа под руководством Вадима Крамаря, созданная два года назад в рамках выполнения проекта по гранту Российского научного фонда, предложила, как сделать более эффективной катодную защиту от внешнего источника тока. С помощью нейросети ученые создали прогнозную модель для точного выбора защитного потенциала.

Мы рассчитали потенциал, который необходим для обеспечения защиты как от дальнейшего разрушения локальных дефектов, так и района переменной ватерлинии, — цитирует пресс-служба вуза члена исследовательской группы, доцент базовой кафедры «Инновационное судостроение и технологии освоения шельфа» Анну Родькину.

Нейросетевое моделирование сделает более эффективной работу подвесного анодного узла, через который подается ток для защиты подводной части океанотехнических сооружений. В перспективе будет разработана электронная модель функциональных свойств и технического состояния стали подводной части эксплуатирующегося морского объекта, обновляемая в реальном времени.

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Также ученые предложили установить в районе переменной ватерлинии специальные кожухи из влагосдерживающего материала.

Из-за разной высоты волн на протяжении всего года район переменной ватерлинии (порядка 2-3 метров над уровнем моря) периодически остается влажным на воздухе, за счет чего на его поверхности скапливаются соли, и прогрессирует коррозия. Для того чтобы защитить поверхность с помощью электрохимической катодной защиты, нам необходимо повысить уровень постоянного смачивания. Мы предлагаем это сделать с помощью специального материала, — говорит Анна Родькина.

 Ученым еще предстоит подобрать наиболее крепкий материал, поэтому несмотря на окончание гранта, работа над проектом продолжится. Работа севастопольских ученых позволит продлить срок службы морских судов и сооружений.

источник: Управление информационной политики, маркетинга и PR Севастопольский государственный университет

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