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Учёные Крымского федерального университета разрабатывают прибор для контроля и очистки водной среды

Учёные Крымского федерального университета разрабатывают прибор для контроля и очистки водной среды

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:56 27.01.2021

Физики Крымского федерального университета (КФУ) им. Вернадского разрабатывают устройство для мониторинга загрязнений водной среды с использованием цифровой голографической микроскопии.

Распознавание микроводорослей, микропластиков и других частиц биологического или техногенного характера позволит нам разработать прибор, который в комплексе с устройствами сепарирования объектов будет способен не только собирать данные о загрязнении морской среды, но и бороться с ними путём объединения мусора в один конгломерат, предотвращая дальнейшее распространение, – рассказал доцент кафедры радиофизики и электроники Физико-технического института КФУ Дмитрий Полетаев.

Учёные Крымского федерального университета разрабатывают прибор для контроля и очистки водной среды

Концептуальная разработка представит собой полностью автономную плавучую платформу с солнечными модулями и батареями, которые позволят ей функционировать 24 часа в сутки.

На сегодняшний день мониторинг загрязнений водных сред осуществляется с использованием искусственных спутников, которые собирают данные о количестве загрязнённой воды и проводят общий анализ её состояния. Однако таким образом невозможно обнаружить и оценить количество микрочастиц, представляющих опасность для рыб и других морских обитателей. Разрабатываемый прибор может анализировать концентрацию микрочастиц в воде, которые не видны со спутников, а в дальнейшем и очищать её механическим путём, – подчеркнул Дмитрий Полетаев.

Учёные Крымского федерального университета разрабатывают прибор для контроля и очистки водной среды

Как отмечают специалисты, работа над проектом ведётся год, но он тесно связан с трёхлетними исследованиями учёных в сфере цифровой голографической микроскопии.

Начало только положено, ещё очень большой пласт работы ждёт впереди. В планах работа по открытию востребованного в Республике Крым направления подготовки специалистов, связанного с морским приборостроением, – добавил Полетаев.

Учёные Крымского федерального университета разрабатывают прибор для контроля и очистки водной среды

В реализации проекта участвуют шесть человек, в том числе студенты и аспиранты. Сейчас учёные разрабатывают действующий прототип устройства. Результаты исследования опубликованы в научном журнале AIP Conference Proceedings.

Учёные Крымского федерального университета разрабатывают прибор для контроля и очистки водной среды

Анастасия Столярова, пресс-служба КФУ им. Вернадского.

Учёные Крымского федерального университета разрабатывают прибор для контроля и очистки водной среды

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