Учреждения культуры Крыма — победители Всероссийского конкурса по выявлению лучших практик работы в рамках нацпроекта «Семья»

Крымские инициативы получили признание на федеральном уровне. Это подтверждает высокий уровень наших учреждений культуры и их вклад в развитие семейных и этнокультурных ценностей, — отметил Председатель Правительства.

Среди победителей — Крымская республиканская детская библиотека им. В. Н. Орлова, представившая проект «Семейный клуб выходного дня «Маленькая страна», где родители и дети могут совместно читать, обсуждать книги и проводить время. На реализацию проекта учреждение получит 2,95 млн рублей.

В 2025 году библиотека отмечает сразу две значимые даты: 70-летие со дня основания и 95-летие со дня рождения писателя и драматурга В.Н. Орлова.

Первым директором учреждения стала И.П. Петлюк — участница Великой Отечественной войны, кавалер девяти орденов и медалей. Под её руководством, продолжавшимся четверть века, библиотека заложила прочные основы своей миссии — служить детям, просвещать и вдохновлять.

Сегодня учреждение является главной детской библиотекой Республики Крым. Её фонд насчитывает более 100 тыс. книг и изданий, а с начала текущего года учреждение уже приняло свыше 142 тысяч читателей.

Также поддержку в размере 3 млн рублей получили два культурно-досуговых учреждения:

Дворец культуры «Бриз» в пгт Приморский — за театральный фестиваль «Приморские сказки», объединяющий творческие коллективы Крыма и других регионов России;

Новониколаевский сельский Дом культуры — за проект «Живые традиции», в рамках которого проводится народный праздник «Святки», направленный на сохранение этнокультурного наследия.

В 2026 году в Крыму в рамках проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» запланировано 11 мероприятий на общую сумму 194,38 млн рублей. Эти инициативы направлены на развитие культурной среды, укрепление семейных связей и популяризацию лучших практик в сфере культуры.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым