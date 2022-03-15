Учёные КФУ выиграли грант в области восстановительной медицины и реабилитационных технологий

Учёные Крымского федерального университета выиграли грант Российского научного фонда в области восстановительной медицины и реабилитационных технологий. Грант рассчитан на три года. Общая сумма финансирования составит шесть миллионов рублей.

Проект направлен на изучение физиологических механизмов восстановления двигательных функций верхних конечностей у детей, страдающих детским церебральным параличом. Для этого мы применяем экзоскелет кисти. Дети с патологией центральной нервной системы не понимают, как работать руками. Когда экзоскелет кисти запускает процесс движения, то у ребёнка выстраиваются функциональные связи от головы к рукам. В исследованиях мы исходим от того, что зона руки и зона речевой мускулатуры в коре головного мозга находятся рядом, что также может улучшить и речь пациента, — цитирует пресс-служба вуза директора научно-клинического центра «Технологии здоровья и реабилитации» КФУ Сергея Власенко.

Как отмечают учёные, среди заболеваний нервной системы главной причиной детской инвалидности является детский церебральный паралич. Чаще всего у детей с таким заболеванием нарушаются моторные и когнитивные функции, поэтому им сложно обслуживать себя в быту.

Для улучшения этих функций мы предлагаем использовать новый современный метод реабилитации. Он основан на применении биологической обратной связи по электроэнцефалограмме для управления роботизированным устройством – экзоскелетом кисти. Специальная компьютерная программа обрабатывает сигналы мозга ребёнка в момент, когда он представляет движение рукой, и подаёт сигнал экзоскелету кисти. Таким образом, экзокисть выполняет движение совместно с ребёнком, в результате чего он обучается делать это самостоятельно, – отмечает доцент кафедры физиологии человека и животных и биофизики Крымского федерального университета Елена Бирюкова.

Кроме того, учёные вуза проведут и биохимические исследования, что позволит изучить факторы роста нервной ткани с учётом активизации высших психических функций. Исследования помогут определить механизмы восстановления и разработать индивидуальные реабилитационные маршрутные линии проведения диагностических и коррекционных мероприятий.

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