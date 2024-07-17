Учёные Крымского федерального университета изучают побережье Азовского моря

Учёные Крымского федерального университета и Русского географического общества проводят комплексную Азовскую экспедицию, цель которой — изучение побережья Азовского моря для выявления туристско-рекреационного ресурсного потенциала Приазовья. Об этом сообщил старший преподаватель факультета географии, геоэкологии и туризма КФУ им. В. И. Вернадского Геннадий Самохин. В экспедиции принимают участие научные сотрудники вуза в области туризма, рекреации и ландшафтоведения.

Сейчас проходит экспедиционный этап. Мы проводим уточнение природных особенностей территории, а также анкетирование рекреантов, отельеров и местных администраций. Нами был собран уникальный фактический материал. Мы выявили, что имеющиеся базы отдыха практически не пользуются возможностями интернет-ресурсов для рекламы и продвижения своих средств размещения, – цитирует пресс-служба вуза старшего преподавателя факультета географии, геоэкологии и туризма КФУ Геннадия Самохина.

Работы велись в Херсонской области. В рамках проекта специалисты определили два крупных перспективных туристско-рекреационных района – Генический и Арабатский, а также описали восемь туристско-рекреационных подрайонов.

Также научные сотрудники исследовали Арабатскую стрелку. В ходе работы учёные вуза провели анализ более 100 км пляжей Азовского моря и побережья Сиваша. В результате исследований специалистами были выявлены обрывистые и абразионные берега на полуострове Чокрак и Семеновский, зафиксированы действующие артезианские скважины, а также отмечены проблемные вопросы – несанкционированные свалки и некачественные дороги.

Экспедиция проводится Крымским федеральным университетом и Русским географическим обществом при поддержке Агентства стратегических инициатив.

источник: пресс-служба КФУ

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