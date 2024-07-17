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Учёные ского федерального университета изучают побережье Азовского моря

Учёные Крымского федерального университета изучают побережье Азовского моря

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в Республике 13:45 17.07.2024

Учёные Крымского федерального университета и Русского географического общества проводят комплексную Азовскую экспедицию, цель которой — изучение побережья Азовского моря для выявления туристско-рекреационного ресурсного потенциала Приазовья. Об этом сообщил старший преподаватель факультета географии, геоэкологии и туризма КФУ им. В. И. Вернадского Геннадий Самохин. В экспедиции принимают участие научные сотрудники вуза в области туризма, рекреации и ландшафтоведения.

Сейчас проходит экспедиционный этап. Мы проводим уточнение природных особенностей территории, а также анкетирование рекреантов, отельеров и местных администраций. Нами был собран уникальный фактический материал. Мы выявили, что имеющиеся базы отдыха практически не пользуются возможностями интернет-ресурсов для рекламы и продвижения своих средств размещения, – цитирует пресс-служба вуза старшего преподавателя факультета географии, геоэкологии и туризма КФУ Геннадия Самохина.

Работы велись в Херсонской области. В рамках проекта специалисты определили два крупных перспективных туристско-рекреационных района – Генический и Арабатский, а также описали восемь туристско-рекреационных подрайонов.

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Также научные сотрудники исследовали Арабатскую стрелку. В ходе работы учёные вуза провели анализ более 100 км пляжей Азовского моря и побережья Сиваша.  В результате исследований специалистами были выявлены обрывистые и абразионные берега на полуострове Чокрак и Семеновский, зафиксированы действующие артезианские скважины, а также отмечены проблемные вопросы – несанкционированные свалки и некачественные дороги.

Учёные Крымского федерального университета изучают побережье Азовского моря Учёные Крымского федерального университета изучают побережье Азовского моря Учёные Крымского федерального университета изучают побережье Азовского моря Учёные Крымского федерального университета изучают побережье Азовского моря Учёные Крымского федерального университета изучают побережье Азовского моря

Экспедиция проводится Крымским федеральным университетом и Русским географическим обществом при поддержке Агентства стратегических инициатив.

источник: пресс-служба КФУ

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