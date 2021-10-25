«Удалёнка», ПЦР-тесты, проверки QR-кодов, новые пункты вакцинации в Крыму. Очередные поручения Аксёнова

Глава РК Сергей Аксёнов отметил негативную динамику распространения коронавируса в Крыму. Он призвал к более жесткому контролю соблюдения ограничительных мер гражданами, представителями бизнеса, предприятиями и организациями.

Следует ограничить число работающих сотрудников. Главы муниципальных образований и органов исполнительной власти должны принять меры, чтобы с сегодняшнего дня перевести на удаленную работу максимальное число сотрудников, у которых есть возможность выполнять текущую работу из дома, — подчеркнул Глава Республики.

Сергей Аксёнов указал, что тестирование сотрудников в тех отраслях, где оно является обязательным фактором, должно проводиться за счет работодателя.

Как сообщила вице-премьер РК Елена Романовская, за последнюю неделю наблюдается повышенный спрос на вакцинацию. На сегодняшний день Республика Крым обеспечена вакциной в достаточном объеме. По словам вице-премьера, в медицинских учреждениях Крыма находится 150 тысяч доз вакцины, которых, исходя из расчетов, достаточно для 10 дней вакцинации населения. Тем не менее минздрав Республики Крым уже направил заявку в Министерство здравоохранения РФ на дополнительную поставку вакцины. Вице-премьер отметила, что медицинским организациям рекомендовано одновременно проводить вакцинацию и от гриппа, и от коронавируса.

Также Елена Романовская добавила, что, согласно поручениям Президента, в целях стимулирования вакцинирования работодателям было рекомендовано предоставлять сотрудникам два дополнительных оплачиваемых нерабочих дня. За выходные дни вакцинацию в Крыму прошли более 15 тысяч человек, что на 30% больше, чем за аналогичный период.

Глава РК Сергей Аксёнов поручил увеличить число пунктов вакцинации от COVID-19 для ликвидации очередей.

Главный вопрос сегодня – организовать работу так, чтобы не было очередей при вакцинации: добавить любое необходимое количество постов для того, чтобы вакцинация прошла в спокойном режиме, – сказал Аксёнов.

Также Глава Крыма заявил о необходимости увеличить количество экипажей скорой помощи.

Вторая позиция: количество экипажей скорой помощи подумать, как добавить. Понятно, что вызовов большое количество, понимаем, что медицина находится в стрессе из-за количества вызовов, но надо избавить людей от ненужной ходьбы, особенно там, где есть положительные тесты, – подчеркнул он.

С сегодняшнего дня в Крыму начались проверки QR-кодов у посетителей заведений. Межведомственные рабочие мобильные группы проводят рейдовые мероприятия на предмет соблюдения мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

В ходе рейдового мероприятия проверяется QR-код и его соответствие паспортным данным посетителя, соблюдение масочного режима, социальной дистанции и проведения мероприятий по дезинфекции.