«Удалёнка» и самоизоляция. Внесены изменения в указ о режиме повышенной готовности в Крыму

Глава РК Сергей Аксёнов внес ряд изменений в указ о режиме повышенной готовности в Крыму. Основные нововведения: перевод 50% работников на дистанционный формат работы и режим самоизоляции для пожилых людей

Указ

Согласно указу с 24 января и до особого распоряжения граждане старше 60 лет и лица, имеющие хронические заболевания, обязаны соблюдать режим самоизоляции.

Руководители организаций, предприятий, учреждений всех форм собственности и индивидуальные предприниматели обязаны перевести указанных сотрудников на дистанционную форму работы. Исключение составляют сотрудники, чьё непосредственное присутствие на рабочем месте обусловлено обеспечением непрерывных технологических и иных процессов, необходимых для функционирования жизнеобеспечивающих организаций и учреждений.

Также с 24 января и до особого распоряжения руководители госорганов и органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений обязаны обеспечить перевод на дистанционный режим работы до 50% штатной численности работников.

Рекомендовать руководителям организаций, предприятий независимо от организационно-правовой формы и формы собственности и индивидуальным предпринимателям перевести на дистанционный режим работы до 50% штатной численности работников, – говорится в указе.

Исключение составляют сотрудники, чьё непосредственное присутствие на рабочем месте обусловлено обеспечением непрерывных технологических и иных процессов, необходимых для функционирования жизнеобеспечивающих организаций и учреждений.

Кроме того, с 24 января и до особого распоряжения государственные стационарные организации социального обслуживания переводятся в режим полной изоляции с введением сменного характера работы сотрудников (1 смена – 14 дней).

Согласно документу с 24 января и до особого распоряжения приостанавливается работа по проведению диспансеризации населения, кроме углублённой диспансеризации граждан, переболевших COVID-19. Министерству здравоохранения поручено обеспечить работу медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, с максимально возможным переносом сроков плановой амбулаторной помощи. Исключение составляют случаи оказания медицинской помощи беременным, детям, больным COVID-19, обследований для направления на получение специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи, а также иные случаи, требующие безотлагательного решения. Кроме того, приостанавливается проведение профилактических медицинских осмотров взрослого и детского населения в рамках обязательного медицинского страхования.

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