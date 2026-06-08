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Новости Республики
Удар ВСУ по поезду в Крыму осложняет попытки урегулирования конфликта
фото: © РИА Новости . Владимир Вяткин

Удар ВСУ по поезду в Крыму осложняет попытки урегулирования конфликта

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:42 08.06.2026

Удар ВСУ по пассажирскому поезду в Крыму существенно осложняет попытки перехода к мирному урегулированию. Об этом заявил журналистам в понедельник официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

В ночь на понедельник в результате удара украинского дрона по пассажирскому поезду Москва – Симферополь погиб помощник машиниста, машинист получил ранения. Пассажиры не пострадали, но для их безопасности плановое движение пассажирских поездов в Крыму было приостановлено. Также приостановлено движение некоторых электричек.

Подобные действия существенно осложняют какие-либо дальнейшие попытки перехода к мирному урегулированию. Мы остаемся открытыми к этому, — заявил Песков.

Удар по пассажирскому поезду в Крыму он назвал продолжением преступных действий киевского режима.

Президент сказал, что в нынешних условиях и на фоне тех действий, которые мы видим со стороны киевского режима, террористических, преступных, направленных против детей, очень сложно себе представить, как сейчас можно договариваться с киевским режимом, — сказал официальный представитель Кремля журналистам.

источник: РИА Новости Крым 

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