Удивительная история спасения на горе Аю-Даг — случайности не случайны, а чудеса случаются

По прибытии к подножию горы, спасатели приступили к поискам в пешем порядке. Спустя 10 минут, мужчина и женщина были обнаружены на восточном склоне горы Аю — Даг, выше санатория «Крым». Сотрудники ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» с использованием носилок транспортировали женщину на территорию санатория и передали медработникам. Мужчину сопроводили в пгт. Партенит, в медицинской помощи он не нуждался, — сообщили в пресс-службе МЧС России в Крыму.

Отметим, что женщина, которую обнаружил мужчина — пропавшая в Партените Галина Долганова, которую три дня разыскивали волонтёры отряда ЛизаАлертКрым (пропала 18 июля — просто ушла из дома и не вернулась). Так что, эта история спасения, действительно, уникальная — без чуда не обошлось.

Неравнодушный гражданин вызвал сотрудников ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» и скорую медицинскую помощь. Позже Галина Васильевна была доставлена в больницу, где ей оказали медицинскую помощь и отпустили домой. Поиск длиной в три дня закончился заветным «Найдена! Жива!». Хотим поблагодарить наших добровольцев, принимавших участие в поиске, всех неравнодушных граждан, сотрудников Крым-Спас и сотрудников скорой медицинской помощи за быстрое реагирование и оказание помощи, — отмечают волонётры ЛизаАлертКрым.

МЧС Республики Крым напоминает:

перед тем, как отправиться в горы нужно внимательно изучить меры безопасного поведения в горах:

в первую очередь, серьезно отнестись к выбору удобной одежды и обуви;

среди вещей, который необходимо взять с собой, в обязательном порядке должны быть: теплые вещи, дополнительные источники питания для мобильного телефона, фонарик и средства для разжигания костра. Также желательно иметь с собой GPS-навигатор.

для передвижения следует выбирать наиболее безопасный маршрут, даже если он длиннее;

перед началом движения следует тщательно оценить возможные опасности, учитывая погодные условия и вероятность препятствий;

нужно быть готовым к неожиданностям и уметь распознавать приближающуюся опасность, принимая своевременные меры предосторожности;

темп движения нужно определять по слабейшему в группе;

не стоит сокращать путь за счет безопасности;

не следует совершать переходы при плохой видимости (туман) или темное время суток;

опасные скалистые участки нужно преодолевать только в случае крайней необходимости, строго соблюдая правила безопасности и страховки;

избегать переходов по склонам и желобам со свободнолежащими камнями.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номеру «112».