УФНС по г. Севастополю приглашает принять участие в вебинаре: «Об аспектах внедрения Системы Подтверждения Ожидания Товаров (СПОТ)»

Управление Федеральной налоговой службы по г. Севастополю приглашает всех желающих принять участие в вебинаре на тему: «Об аспектах внедрения Системы Подтверждения Ожидания Товаров (СПОТ) с 1 июня 2026 года». Время проведения — 21.05.2026, с 10:00 до 11:00.

Место проведения — электронная площадка НКО «Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства».

С целью формирования честной конкурентной среды и повышению защищенности потребительских прав граждан за счет четкой идентификации поставщика, с 1 июня 2026 года внедряется национальная Система Подтверждения Ожидания поставки товаров (СПОТ).

В ходе мероприятия заместитель начальника отдела камерального контроля НДС Дмитрий Жуков расскажет о СПОТ и других аспектах нового порядка ввоза товаров автомобильным транспортом из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе

