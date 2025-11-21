Прямо сейчас:
УФНС России по г. Севастополю 26 ноября проводит «День открытых дверей» по вопросам исполнения налоговых уведомлений

Опубликовал: КрымPRESS в Налоги в Крыму 15:26 21.11.2025

Считанные дни остались до 1 декабря 2025 года — срока уплаты налогов по налоговым уведомлениям за 2024 год.

Для уточнения вопросов по начислению транспортного и земельного налогов, налога на имущество физических лиц, НДФЛ в отношении доходов, по которым он не был удержан, налога с процентного дохода, полученного в 2024 году по банковским вкладам, налогоплательщики  могут посетить обособленные подразделения Управления с 9:00 до 18:00 по следующим адресам: ул. Героев Севастополя, 74ул. Пролетарская, 24ул. Кулакова, 37.

Специалисты налоговой службы окажут информационную помощь и, в случае необходимости, выдадут дубликат налогового уведомления, помогут подключиться к интернет-сервису ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Напомним, что уплатить налоги можно «в один клик» через сервисы «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и «Уплата налогов и пошлин» на сайте ФНС, личный кабинет на сайте Госуслуг, а также через QR-код, размещенный на уведомлении, и через банковские учреждения по реквизитам платежа или УИН, указанному в уведомлении.

источник: пресс-служба УФМС России в Севастополе 

Просмотры: 10

