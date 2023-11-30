Угон, погоня, стрельба, все как в кино… Набедокурил (хорошо, что жив остался) 17-летний крымчанин

В полицию Керчи с сообщением о пропаже автомобиля «Volkswagen» позвонила жительница Кировского района. Женщина пояснила, что её машину мог самовольно взять покататься её несовершеннолетний сын, не имеющий водительского удостоверения. Ориентировка на иномарку незамедлительно была передана всем экипажам дорожно-патрульной службы полиции.

В ходе патрулирования один из нарядов ДПС заметил разыскиваемую легковушку на одной из городских улиц и подал её водителю сигнал об остановке. Находившийся за её рулём молодой человек проигнорировал законные требования автоинспекторов и, увеличив скорость, попытался скрыться.

В ходе погони лихач неоднократно игнорировал требования полицейских прижаться к обочине и четыре раза в нарушение ПДД выезжал на полосу, предназначенную для встречного движения, тем самым подвергая опасности окружающих. От противоправных поступков его не остановил даже предупредительный выстрел в воздух из табельного оружия. Вскоре в районе улицы Генерала Кулакова нарушитель не справился с управлением и выехал на обочину дороги, после чего вместе с молодой пассажиркой попытался убежать, но был задержан сотрудниками полиции, — сообщили в МВД по РК.

Как и предполагалось, водителем оказался 17-летний сын владелицы автомобиля. Выяснилось, что подросток неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов, привлекался к уголовной ответственности за нанесение телесных повреждений и состоит на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних. Он признался, что ключи от машины взял без разрешения матери, чтобы покататься вместе со своей подругой.

Молодой крымчанин получил аж 6 административных протоколов, в том числе по ч. 4 ст. 12.15, ч. 2 ст. 12.37 и ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ. Мама? Возможно, уже не рада, что обратилась в полицию. Решается вопрос об ее привлечении к ответственности, предусмотренной статьёй 5.35 КоАП РФ.