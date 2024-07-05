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Угроза убийством и поддельное удостоверение привели крымчанина к реальному лишению свободы
Фото: Life

Угроза убийством и поддельное удостоверение привели крымчанина к реальному лишению свободы

Опубликовал: КрымPRESS в Суды Крыма 13:51 05.07.2024

Ленинский районный суд Республики Крым вынес приговор в отношении 33- летнего ранее судимого жителя города Щелкино Ленинского района за совершение двух преступлений.

В ходе судебного следствия установлено, что в конце июля 2023 года подсудимый на почве личных неприязненных отношений, которые у него сложились ранее с потерпевшим, вступили в конфликт на автодороге, ведущей к АЭС г. Щелкино, ввиду поломки автомобиля их общей знакомой женщины. В ходе конфликта подсудимый начал размахивать ножом, хотел вызвать у мужчины страх и опасение за жизнь, угрожал убийством. Мужчина с учетом агрессивно-возбужденного состояния подсудимого и наличия в руках ножа воспринял его действия как реально осуществимую угрозу, и испугался за свою жизнь. Потерпевший достал из машины, имевшийся у него травматический пистолет и сделал предупредительный выстрел вверх. Однако, подсудимый на это не отреагировал и продолжил угрожать ножом, в последствии завязалась драка, в ходе, которой нож был выбит из рук подсудимого. Позже на место происшествия прибыли сотрудники полиции, — сообщили в пресс-службе суда. 

Также подсудимый в мае прошлого года незаконно заказал у неустановленного дознанием лица и получил от него водительское удостоверение, дающее ему право на управление транспортными средствами. Позже данный факт был выявлен сотрудниками ДПС.

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В судебном заседании подсудимый свою вину признал полностью только в совершении преступления касательно поддельного удостоверения.

Суд квалифицировал его действия как угроза убийством, когда имелись основания опасаться осуществления этой угрозы (ст. 119 ч. 1 УК РФ), а также приобретение, хранение в целях использования, использование заведомо поддельного удостоверения (. 3 ст. 327 УК РФ).

Суд, всесторонне изучив материалы дела, учитывая обстоятельства совершения преступления, сведения о личности подсудимого назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 2 (два) месяца 10 (десять) дней и штрафа в размере 15500 (пятнадцати тысяч пятьсот) рублей, с отбыванием наказания в колонии поселение.

Приговор в законную силу не вступил.

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