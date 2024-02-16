Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Уходя — уходите: почему лучше закрывать неиспользуемые банковские счета и как это правильно делать﻿
актуально в республике
Уходя — уходите: почему лучше закрывать неиспользуемые банковские счета и как это правильно делать﻿
источник: sevnotariat.ru

Уходя — уходите: почему лучше закрывать неиспользуемые банковские счета и как это правильно делать﻿

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:55 16.02.2024

По оценкам профессионалов финансового рынка, в российских банках скопились десятки и даже сотни тысяч так называемых спящих (или непереоформленных) счетов, большинство из них — с небольшим остатком средств. Значительная часть россиян не придают значения тому, что в каком-то кредитном учреждении за ними числятся карточные счета или счета «до востребования». И, как оказалось, зря. Банки стали очень активно использовать этот ресурс в своих целях.

Самая частая ситуация, которую генерят старые счета, — это назойливая реклама услуг по телефону или в СМС-сообщениях. По закону она вполне допустима, пока человек остаётся клиентом хотя бы формально.

Гораздо неприятнее, когда кто-то после увольнения забывает закрыть или переоформить зарплатную карту от бывшего работодателя и время от времени продолжает ею пользоваться. В этом случае банк может перевести этот пластик на другой тариф, который предусматривает плату за обслуживание. И выяснится это только тогда, когда за человеком уже будет числиться долг, а банк вполне может взыскать его через судебный приказ.

Главная фишка такого способа использования «бывших зарплатников» в том, что судья чаще всего принимает решение вообще без вызова сторон (и это законно), а истец, получив на руки документ в свою пользу, тут же отправляет его без участия приставов в крупнейшие банки и получает от них взыскиваемые средства. Пока горе-клиент обратится в суд за отменой судебного акта, пока произойдёт полноценное разбирательство — деньги будут приносить прибыль бывшему «зарплатному» банку.

Другая ситуация может случиться с теми, кто забыл вовремя забрать свой вклад. Тут всё просто: после истечения срока банк переведёт деньги клиента на текущий счёт с минимальной возможной процентной ставкой. А если через некоторое время деньги не будут востребованы и с текущего счёта, то банк может изменить условия и, например, ввести тариф за обслуживание, согласно которому плата берётся, если по счёту не было движения продолжительное время.

Узнайте больше:  Глава Совмина Крыма проверил строительство экотехнопарка в Сакском районе  

Это один из известных способов легального «обнуления» клиентского счёта. После чего банк направляет клиенту уведомление: мол, в связи с нулевым балансом и отсутствием движения по счёту он закрывается в одностороннем порядке. Правда, крупнейшие российские банки так поступают редко, у них «спящие» счета могут висеть годами, просто давая возможность банкирам заработать на обороте средств.

Также эксперт указывает, что в настоящее время наиболее эффективно проблема с манипуляцией счетами решается, если вовремя оставить обращение на сайте Центробанка.

Как «вспомнить» все свои счета.

Со счетами, открытыми после 1 июля 2014 года, легко. Все действующие отображаются в личном кабинете налогоплательщика на сайте nalog.ru. Ведь банки обязаны уведомлять налоговиков при каждом открытии и закрытии счетов.

А вот если размещения забытых средств в банках были раньше 2014 года, то придётся не просто напрячь память, а попытаться отыскать банковские документы либо взять паспорт и пройти по отделениям всех известных банков, чтобы сверить данные о ваших счетах в очном порядке.

Кстати, паспорт понадобится, даже если незакрытый счёт удалось вспомнить сразу. Всё дело в том, что, как правило, закрытие старого счёта через мобильное приложение банка или онлайн-банк не прекращает клиентские отношения, а это значит, что даже при обнулённом счёте рекламный спам приходить будет, так как банк в автоматическом режиме периодически проверяет вашу кредитную историю в бюро кредитных историй, после чего присылает СМС-сообщения с «выгодными предложениями».

Чтобы сообщения или звонки точно не беспокоили, нужно лично явиться в банк и настоять на расторжении договора обслуживания, а ещё написать заявление об отзыве согласия на хранение и обработку персональных данных.

источник: РИА «Новости»

Просмотры: 8

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Нотариальная палата Севастополя

Комментарии для сайта Cackle
Нотариальная палата Севастополя
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.