Уходя — уходите: почему лучше закрывать неиспользуемые банковские счета и как это правильно делать﻿

По оценкам профессионалов финансового рынка, в российских банках скопились десятки и даже сотни тысяч так называемых спящих (или непереоформленных) счетов, большинство из них — с небольшим остатком средств. Значительная часть россиян не придают значения тому, что в каком-то кредитном учреждении за ними числятся карточные счета или счета «до востребования». И, как оказалось, зря. Банки стали очень активно использовать этот ресурс в своих целях.

Самая частая ситуация, которую генерят старые счета, — это назойливая реклама услуг по телефону или в СМС-сообщениях. По закону она вполне допустима, пока человек остаётся клиентом хотя бы формально.

Гораздо неприятнее, когда кто-то после увольнения забывает закрыть или переоформить зарплатную карту от бывшего работодателя и время от времени продолжает ею пользоваться. В этом случае банк может перевести этот пластик на другой тариф, который предусматривает плату за обслуживание. И выяснится это только тогда, когда за человеком уже будет числиться долг, а банк вполне может взыскать его через судебный приказ.

Главная фишка такого способа использования «бывших зарплатников» в том, что судья чаще всего принимает решение вообще без вызова сторон (и это законно), а истец, получив на руки документ в свою пользу, тут же отправляет его без участия приставов в крупнейшие банки и получает от них взыскиваемые средства. Пока горе-клиент обратится в суд за отменой судебного акта, пока произойдёт полноценное разбирательство — деньги будут приносить прибыль бывшему «зарплатному» банку.

Другая ситуация может случиться с теми, кто забыл вовремя забрать свой вклад. Тут всё просто: после истечения срока банк переведёт деньги клиента на текущий счёт с минимальной возможной процентной ставкой. А если через некоторое время деньги не будут востребованы и с текущего счёта, то банк может изменить условия и, например, ввести тариф за обслуживание, согласно которому плата берётся, если по счёту не было движения продолжительное время.

Это один из известных способов легального «обнуления» клиентского счёта. После чего банк направляет клиенту уведомление: мол, в связи с нулевым балансом и отсутствием движения по счёту он закрывается в одностороннем порядке. Правда, крупнейшие российские банки так поступают редко, у них «спящие» счета могут висеть годами, просто давая возможность банкирам заработать на обороте средств.

Также эксперт указывает, что в настоящее время наиболее эффективно проблема с манипуляцией счетами решается, если вовремя оставить обращение на сайте Центробанка.

Как «вспомнить» все свои счета. Со счетами, открытыми после 1 июля 2014 года, легко. Все действующие отображаются в личном кабинете налогоплательщика на сайте nalog.ru. Ведь банки обязаны уведомлять налоговиков при каждом открытии и закрытии счетов. А вот если размещения забытых средств в банках были раньше 2014 года, то придётся не просто напрячь память, а попытаться отыскать банковские документы либо взять паспорт и пройти по отделениям всех известных банков, чтобы сверить данные о ваших счетах в очном порядке. Кстати, паспорт понадобится, даже если незакрытый счёт удалось вспомнить сразу. Всё дело в том, что, как правило, закрытие старого счёта через мобильное приложение банка или онлайн-банк не прекращает клиентские отношения, а это значит, что даже при обнулённом счёте рекламный спам приходить будет, так как банк в автоматическом режиме периодически проверяет вашу кредитную историю в бюро кредитных историй, после чего присылает СМС-сообщения с «выгодными предложениями». Чтобы сообщения или звонки точно не беспокоили, нужно лично явиться в банк и настоять на расторжении договора обслуживания, а ещё написать заявление об отзыве согласия на хранение и обработку персональных данных. источник: РИА «Новости»