Ухудшающаяся экологическая ситуация завела Крым в топ «встревоженных регионов России»

Эксперты аналитического департамента агентства КРОС представили рейтинг регионов России по итогам 2021 года в рамках исследования «Национальный индекс тревожностей».

В 2021 году основным источником тревог оставалась пандемия коронавируса. Тревожности, получившие наибольшее распространение в СМИ и соцмедиа, связаны либо с продолжением пандемии (риск заражения), либо с ее последствиями, в числе которых – вакцинация, введение ковид-паспортов, введение QR-кодов для посещения общественных мест и проезда на общественном транспорте, появление новых штаммов, индийская «черная плесень», неопределенность с отпуском из-за пандемии коронавируса. «Ковидная» повестка широко присутствовала во всех четырех кварталах 2021 года, — говорят эксперты.

В Республике Крым в 2021 году основной встревоженностью, отличающей регион от остальных, стали погодные аномалии и экологический коллапс на курорте.

В числе тревожностей, получивших широкое распространение в СМИ и соцмедиа в 2021 году – рост цен (все 4 квартала), проблемы экологии и климата (II и III кварталы), действия полиции и судебных органов в контексте акций протеста (I квартал); давление государства на соцсети (I и III кварталы), рост жестоких преступлений (III квартал), обеспокоенность внешнеполитической обстановкой (I и IV кварталы).

В начале или середине года можно было ожидать, что топ тревожностей займет рост цен. Однако здесь и федеральные власти, и торговые сети, и местные руководители взяли ситуацию под контроль. И на первом месте с большим отрывом пандемия и инициатива по легитимизации QR-кодов. Очередная волна роста заболеваемости в IV квартале 2021 года закрепили их в топе тревог у жителей разных регионов, — комментирует результаты рейтинга Петр Кирьян, директор по медиа проектам агентства КРОС, автор исследования. За прошедший год люди стали больше думать о себе и о своих рисках, прежде всего в связи с пандемией; более глобальные проблемы отошли на второй, а то и третий план. Именно поэтому больше всего граждан беспокоили вакцинация и QR-коды — для одних это способ защитить себя и своих близких, для других — покушение на их свободы. При этом политические и общественные вопросы практически ушли из повестки, они перестали волновать людей, даже при том, что в этом году были выборы в Госдуму. В этой связи не случайны и изменения в топе самых встревоженных регионов. Из него выпали задававшие ранее тон крупные и политически активные регионы (Новосибирская область, Красноярский и Приморский края), зато в него вошли такие регионы, где произошли ЧП, встревожившие людей с точки зрения личной безопасности (Пермский край, Тюменская область), — отмечает Андрей Лебедев, директор по аналитике агентства КРОС, автор исследования.

Подробнее по ссылке: https://www.cros.ru/ru/exploration/research/

Справка Рейтинга регионов:

Рейтинг составлен на основе сложения показателей средних суммарных Медиаиндекса и Соцмедиа индекса региона по каждой фобии, которые попадали в топ-10 «Национального индекса тревожностей» в течение 2021 года. Чем выше значение среднего суммарного индекса, тем выше место у региона в группе. Исключение составляет группа «Невозмутимых» регионов – чем ниже средний индекс региона в ней, тем выше он находится и более восприимчив к тревожностям в 2021 году.

Медиаиндекс тревожности — показатель, оценивающий ее распространенность в СМИ. Учитывает, в частности, количество сообщений с упоминанием тревожности, их суммарную накопленную потенциальную аудиторию, продолжительность интенсивного присутствия тревожности в СМИ.

Соцмедиа индекс тревожности — показатель, оценивающий ее распространенность в соцмедиа. Учитывает, в частности, количество постов с упоминанием тревожности, вовлеченность, их накопленную суммарную потенциальную аудиторию, продолжительность интенсивного присутствия тревожности в соцмедиа.

Справка о компании, авторе исследования:

Агентство КРОС основано в 1995 году и входит в число крупнейших коммуникационных агентств мира по версии PRWeek и Provoke Media (ex The Holmes Report). КРОС реализует коммуникационные кампании — помогает клиентам сформировать качественную информационную среду, которая позволит достигнуть лучших бизнес-результатов. КРОС обладает значительным опытом и экспертизой в аналитике и медиаисследованиях, которые лежат в основе любой успешной коммуникационной кампании. Клиентами агентства являются более 400 российских и международных компаний, государственных и общественных организаций. В рамках публичных исследований КРОС выпускает экспертные продукты «Национальный индекс тревожностей» и «Ландшафт влияния»

*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Крым и Россия