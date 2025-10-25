Прямо сейчас:
УК «Балаклавского района» работает над восстановлением теплоснабжения в домах
Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:25 25.10.2025

Управляющая компания «Балаклавского района» работает над восстановлением теплоснабжения в домах, находящихся в управлении организации.

У нас в управлении находится 173 дома с центральным отоплением. Как поручил губернатор, мы обошли все дома, составили перечень работ, которые мы планомерно отрабатываем. Конечно, работаем и над заявками, которые поступают и после обхода. В первую очередь реагируем на самые острые вопросы, например, порывы теплосетей в домах, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора управляющей компании «Балаклавского района» Андрея Колташева.

Например, сотрудники управляющей компании восстановили подачу тепла в доме № 10 на улице Новикова. Там специалисты заменили часть трубы отопления в одной из квартир. После ремонта система снова была развоздушена. Сейчас в доме тепло.

Управляющая компания «Балаклавского района» в зависимости от сложности работ отрабатывает порядка 10 заявок на восстановление теплоподачи в дома горожан в день.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

