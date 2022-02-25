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Фото: Roksana96, pixabay.com

Указ «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым» — скоро можно будет всё

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 18:48 25.02.2022

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов внес ряд изменений в Указ «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым».

Согласно указу с 28 февраля допуск совершеннолетних граждан в торговые, торгово-развлекательные центры площадью 300 кв. метров и более возможен без предъявления сертификата о прохождении вакцинации или QR-кода, сертификата о перенесённом заболевании или QR-кода. Также с 28 февраля отменяется режим самоизоляции для граждан старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания. Кроме того, с 28 февраля отменяется требование к руководителям государственных  органов РК  и  органов  местного самоуправления, государственных  и  муниципальных  учреждений, а также рекомендация руководителям организаций, предприятий независимо от организационно-правовой формы и формы собственности и индивидуальным предпринимателям перевести  на  дистанционный  режим  работы  до  50% штатной численности работников, — говорится в документе.

В документе указано, что с 28 февраля отменен подвоз граждан, нуждающихся в получении гемодиализа, транспортными средствами,     закрепленными на праве  оперативного управления за   администрациями    муниципальных образований Республики Крым и центрами социального    обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов.

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Также, согласно указу, с 28 февраля лицам, прибывшим из ряда государств Африки и Специального административного района Гонконг на территорию Российской Федерации, не требуется соблюдать режим изоляции в условиях инфекционного стационара или обсерватора.

Кроме того, с 11 марта возобновляются плановая амбулаторная медицинская помощь, диспансеризация и проведение профилактических  медицинских осмотров  взрослого  и  детского  населения.

Подробнее с указом можно ознакомиться по ссылке: https://rk.gov.ru/ru/document/show/32892

Источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым


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