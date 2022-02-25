Указ «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым» — скоро можно будет всё

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов внес ряд изменений в Указ «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым».

Согласно указу с 28 февраля допуск совершеннолетних граждан в торговые, торгово-развлекательные центры площадью 300 кв. метров и более возможен без предъявления сертификата о прохождении вакцинации или QR-кода, сертификата о перенесённом заболевании или QR-кода. Также с 28 февраля отменяется режим самоизоляции для граждан старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания. Кроме того, с 28 февраля отменяется требование к руководителям государственных органов РК и органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, а также рекомендация руководителям организаций, предприятий независимо от организационно-правовой формы и формы собственности и индивидуальным предпринимателям перевести на дистанционный режим работы до 50% штатной численности работников, — говорится в документе.



В документе указано, что с 28 февраля отменен подвоз граждан, нуждающихся в получении гемодиализа, транспортными средствами, закрепленными на праве оперативного управления за администрациями муниципальных образований Республики Крым и центрами социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов.

Также, согласно указу, с 28 февраля лицам, прибывшим из ряда государств Африки и Специального административного района Гонконг на территорию Российской Федерации, не требуется соблюдать режим изоляции в условиях инфекционного стационара или обсерватора.

Кроме того, с 11 марта возобновляются плановая амбулаторная медицинская помощь, диспансеризация и проведение профилактических медицинских осмотров взрослого и детского населения.

Подробнее с указом можно ознакомиться по ссылке: https://rk.gov.ru/ru/document/show/32892

Источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым