Украина провела близ границы с Крымом учения, применив зенитно-ракетные комплексы «Бук»

Вооруженные силы Украины провели тренировки на границе с Крымом с использованием ЗРК «Бук». Об этом в среду сообщило минобороны «незалежной».
В рамках проведения тактических учений подразделений противовоздушной обороны состоялась тренировка боевых расчетов зенитных ракетных комплексов «Бук» по отражению авиационного удара условного противника, — говорится в сообщении.
В минобороны отметили, что подразделение развернуло «Буки» на неподготовленных позициях, осуществило выявление и захват воздушных целей. После чего были проведены условные пуски.
В опубликованном
Ранее близ Крымского полуострова состоялись учения «Sea Breeze». Маневры провели с 28 июня по 10 июля.
*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.
Срочные сообщения – в
Желаете оставить комментарий? Опуститесь чуточку ниже✎..