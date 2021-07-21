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«Верево Сити»
Украина провела близ границы с Крымом учения, применив зенитно-ракетные комплексы «Бук»

Украина провела близ границы с Крымом учения, применив зенитно-ракетные комплексы «Бук»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:36 21.07.2021

Вооруженные силы Украины провели тренировки на границе с Крымом с использованием ЗРК «Бук». Об этом в среду сообщило минобороны «незалежной».

В рамках проведения тактических учений подразделений противовоздушной обороны состоялась тренировка боевых расчетов зенитных ракетных комплексов «Бук» по отражению авиационного удара условного противника, — говорится в сообщении.

В минобороны отметили, что подразделение развернуло «Буки» на неподготовленных позициях, осуществило выявление и захват воздушных целей. После чего были проведены условные пуски.

В опубликованном видеоролике видно, что в учениях принимало участие не менее трех ЗРК «Бук».

Ранее близ Крымского полуострова состоялись учения «Sea Breeze». Маневры провели с 28 июня по 10 июля.

Украина провела близ границы с Крымом учения, применив зенитно-ракетные комплексы «Бук»

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