Украина ввела санкции против Никарагуа. Истерику в Киеве вызвало открытие консульства в Крыму

Как известно, в Симферополе открылось почетное консульство Никарагуа в Крыму. Почетным консулом стал Герой России Олег Белавенцев.

Сегодня состоялась торжественная церемония передачи копии патента руководства Никарагуа по открытию консульства в республике. Открытие первого представительства иностранного государства в Крыму – это большой шаг в укреплении позиций российского Крыма. На данный момент есть общее понимание, как развивать наши отношения и укреплять позиции российского Крыма в мировом сообществе, – отметил Олег Белавенцев в беседе с Чрезвычайным и Полномочным послом Никарагуа в РФ, госпожой Альба Асусена Торрес Мехия.

Почетное консульство располагается в Симферополе по адресу: ул. Генерала Телегина, 16А.

Почетный консул – это лицо, не состоящее на консульской, дипломатической либо иной государственной службе, но выполняющее консульские функции по поручению представляемого государства и с согласия государства пребывания, гражданство которого оно чаще всего имеет. Требуется, чтобы он занимал «видное общественное положение в государстве пребывания», обладал необходимыми личными качествами и «имел возможность должным образом выполнять возложенные на него консульские функции».

Официальный Киев отреагировал нервно. Страна вводит санкции в отношении Никарагуа.

МИД Украины неоднократно предупреждал никарагуанскую сторону о недопустимости действий, нарушающих суверенитет и территориальную целостность нашего государства. Украинская сторона начала процесс применения санкционных мер в соответствии с законодательством Украины и будет принимать в дальнейшем все необходимые действия, предусмотренные законами Украины и нормами международного права, — говорится в заявлении МИД Украины.

Однако Никарагуа признала Крым частью Российской Федерации еще в 2014 году. И тогда Украина уже вводила санкции против этой центральноамериканской страны. Впрочем, никаких реальных последствий они не имели.

Фото: управление информационной политики мининформ РК.