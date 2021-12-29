Украинская прокуратура направила в суд обвинение в госизмене против Аксенова и Поклонской

Офис генерального прокурора Украины, сообщает ТАСС , направил в суд обвинительный акт в отношении высокопоставленных чиновников Крыма, в том числе его главы Сергея Аксенова и бывшего прокурора республики Натальи Поклонской. В отношении них открыто дело о государственной измене, сообщило в среду ведомство на своем официальном сайте.

Офис генерального прокурора направил в суд обвинительный акт в отношении восьми человек — руководителей оккупационной администрации РФ в Крыму (Украина считает Крым оккупированной Россией территорией — прим. ТАСС) и Севастополе, — говорится в сообщении. Уточняется, что, кроме Аксенова и Поклонской, имеются в виду председатель госсовета Владимир Константинов и еще пять других должностных лиц.

Как заявили в ведомстве, их обвиняют «в государственной измене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти в составе преступной организации».

По версии украинского следствия, обвиняемые в феврале и марте 2014 года якобы создали на территории Крыма «преступную организацию с целью насильственного свержения конституционного строя и изменения границ территории Украины», «активно участвовали в ее деятельности», «оказали содействие РФ в проведении подрывной деятельности против Украины», «приняли участие в образовании оккупационных органов, непосредственно возглавили их и руководили ими».

30 ноября суд Киева предоставил разрешение задержать Аксенова, 7 декабря аналогичное решение принято в отношении Поклонской. Однако такие решения на практике носят формальный характер, так как непосредственное задержание их невозможно по причине отсутствия на Украине. Источник: ТАСС

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