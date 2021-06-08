Украинские «футбольно-политические» футболки могут довести до уголовной статьи

7 июня, УЕФА одобрил для выступления на чемпионате Европы по футболу форму украинской команды. На форме изображены границы Украины с учетом территорий Крыма и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также лозунг «Слава Украине! Героям слава!». Оставим эти «футбольно-политические» игры на совести УЕФА и официального Киева.

Хотят на Украине футболки с Крымом – тут уж ничего не попишешь. Смешение принципов спорта и политики – не самое страшное, что произошло в этой стране за последние 7 лет. Но гражданам России дома носить такую «униформу» не стоит. И дело не только в морали и патриотизме, но и в уголовной ответственности.

Адвокат Мария Ярмуш рассказала «Известиям» 8 июня, какая ответственность может грозить болельщикам в России за ношение футболки с изображением Крыма в составе Украины.

В УК РФ есть уголовная статья 280.1 о публичных призывах к нарушению целостности территории России. И за любые публичные призывы к тому, чтобы вернуть Крым Украине, можно получить лишение свободы сроком до четырех лет или значительные штрафы, — сказала Мария Ярмуш.

Однако сразу реальный срок нарушителю не грозит. Сперва ему вынесут административный штраф, и только если в течение года он снова нарушит закон, тогда речь пойдет об уголовном наказании, добавила адвокат.

По ее мнению, поводом для административного или уголовного преследования, может послужить не только сам факт ношения скандальной футболки, но и выкладывание селфи в этой форме в социальных сетях с провокационными заявлениями.