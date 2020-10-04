Украинские политики написали «обращение к США» и заново придумали, почему от них «ушёл» Крым

Есть в философии и ораторском искусстве (наверное, и в эпистолярном жанре) такой прием как реторсия. Это когда явно высказанное опровергается неявными условиями акта высказывания. Впрочем, есть и ряд психических заболеваний, при которых люди делают громкие и уверенные заявления, опровергаемые собственными дальнейшими словами и поступками. А есть и то, что в народе зовется «пи…больством», когда язык без костей молотит «на злобу дня» что попало. На днях отличились украинские политики. Причем это была не реторсия.

Итак, группа украинских политиков (аж 179 человек), среди которых такие одиозные персонажи как Андрей Парубий, Мустафа Джемилев, написали письмо, нет, не турецкому султану, а «общо», так сказать, «обращение к США». В нем они слезно просят не прекращать и усиливать санкции против России и вспоминают, почему «ушел Крым».

А теперь, внимание! Черный ящик! То есть, новая причина потери Крыма в 2014-м. Ядерный шантаж!

В 2014 году Россия использовала свой ядерный статус для запугивания Украины с целью заставить Киев отказаться от вооруженного сопротивления военному вторжению России в Крым, — говорится в письме-обращении.

То есть, по их мнению, Украина не ответила России в 2014-м не потому, что 90% армии и силовиков остались на стороне народа Крыма, не потому, что желающих «отвечать «не нашлось, не потому что путчисты в Киеве были заняты дележом портфелей и награбленного, а до остального им и дела не было, а потому что «вооруженное сопротивление на полуострове могло вызвать применение Россией ядерного оружия».

Эка завернули! Но в том же письме «на Америку дедушке» украинские политики себя же и опровергают – на Донбассе российское ядерное оружие (угроза его применения) не помешала начать карательную операцию против собственного народа.

Несмотря на ядерную угрозу, у Киева не оставалось другого выхода, кроме вооруженного сопротивления врагу, когда Россия продолжила военное вторжение на Востоке Украины, — цитата из документа.

Что из этого следует? Эти 179 – просто «пи…доболы» или все-таки шизофреники (у Парубия, помнится, и справка есть). Но в современной международной политике средства — не главное. Важнее – цель. Есть призыв, усилить санкции. Вашингтон должен отреагировать. А кто писал, в каком состоянии, это же не важно, правда?

Сеня Фрименс.