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Украинские разведчики провели учения близ границы с Крымом. Отрабатывали «налет»
Фото: Facebook

Украинские разведчики провели учения близ границы с Крымом. Отрабатывали «налет»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Крым и Украина 14:07 04.01.2022

Украинские разведывательные подразделения провели учения вблизи границы с Крымом. Об этом сообщает пресс-служба командования объединенных сил ВС Украины на своей странице в Facebook.

Воины-разведчики, которые в этот момент выполняют боевые задания недалеко от административной границы с территорией Крыма, тренируются давать отпор на ближней дистанции, — говорится в сообщении.

Уточняется, что украинские разведчики отработали такой элемент ближнего боя как «налет».

Это способ ведения разведки с целью внезапного нападения на объект для захвата документов и образцов вооружений. Каждый разведчик, входящий в состав боевой группы, должен быть обучен подобным приемам ведения разведки. Только благодаря постоянной подготовке можно добиться результатов при накоплении опыта по тактике, – сообщает пресс-служба.

Отмечается, что все праздники украинские военные проводят «в полях».

Украинские разведчики провели учения близ границы с Крымом. Отрабатывали «налет»

Фото: Facebook

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