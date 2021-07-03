Украинские рыбаки терпят бедствие в Черном море, но отказываются от помощи русского корабля

В Черном море терпит бедствие украинское рыболовецкое судно»ОД-2592″ (экипаж 4 человека, порт приписки Очаков). В 1:27 капитан фелюги подал сигнал SOS. Он также сообщил, что у судна отказал двигатель, оно обесточено, находится в дрейфе примерно в 50 милях от Очакова и просил помощи. Ракетный катер Черноморского флота, находившийся неподалеку, приняв сигнал и направился к судну. Об этом сообщил Национальный центр управления обороной РФ.

Об аварийной ситуации с гражданским судном доложено в Национальный центр управления обороной Российской Федерации, который проинформировал украинские власти о получении сигнала бедствия от судна «ОД-2592», — говорится в сообщении.

Рано утром в районе терпящей бедствие фелюги в готовности к оказанию помощи находились ракетный катер «Ивановец» Черноморского флота и пограничный корабль «Безупречный» ПС ФСБ России.

А теперь — самое интересное! Украинское рыболовецкое судно, экипаж которого подал сигнал о бедствии в Черном море, отказалось от помощи российских военных. Об этом сообщили в Федеральном агентстве морского и речного транспорта (Росморречфлот). Российским морякам рассказали, что украинские спасательные службы направили в район бедствия спасательный буксир. В дополнительной помощи они «не нуждаются».

Для решения вопроса был привлечен судовладелец, он принял решение не привлекать дополнительные силы от российской стороны, а отправить из Очакова спасательный буксир. Зона аварии находится не в штормовых условиях, погода хорошая, жизни людей и экологии ничего не угрожает, — отметили в Росморречфлоте.

Одно «но»: «Ивановец» и «Безупречный» оказались первыми, кто откликнулся и прибыл на помощь. А им через некоторое время отвечают: «В помощи не нуждаемся».

Патриотизм или пропаганда?

О, да. «Подвиг» украинских рыбаков будет по достоинству оценен дома. Как же, чуть ли не тонули, но руку помощи «ворога» отвергли. Ну, патриоты, честное слово, патриоты. Эта явная дурость прекрасно укладывается в стройную линию, объединяющую недавние события, касающиеся российско-украинских отношений. В Шотландии хлопцы с желто-голубыми флагами избили на трибуне стадиона болельщика сборной России с триколором. Ремарка: он — не идиот, он сам просто из Шотландии, там живет, работает. У него сознание иное – не делит по флагам на врагов и друзей. А на Украине очень даже делят. Вот и Верховная рада, приняв закон о коренных народах, четко разделила население на «правильное» и «неправильное» (интересно, сколько молодых людей сейчас ринется исправлять документы и будет сетовать, «что ж ты папа, русским оказался, всю жизнь мне испортил»). На реплику Путина о том, что русские и украинцы – единый народ президент Зеленский отвечает: мы разные (хотя несколько лет назад произносил обратное — пруф ).

Можно предположить, что все это риторика политиков. Еще во времена своего гетманства Кучма написал книжку «Украина – не Россия», при этом регулярно летая в Москву и воплощая в жизнь «двухвекторность» внешней политики. Нет, ребята, все не так. Даже на бытовом уровне «соседи» нынче считают Россию врагом и агрессором. Свыше 70% граждан Украины так и полагают (прошлогодние данные Центра социальных и маркетинговых исследований «Социс»). Тут даже на спортивных сайтах в комментариях о двух футбольных сборных такого начитаешься, что мордобой на трибуне в Глазго покажется детской ссорой. Лейтмотив претензий: вы на нас (на Украину) напали, вы нас (украинцев) убиваете. Все причины перепутаны со следствиями, граждане «незалежной» уверены, что уже какой год героически воюют с Россией. И это уже не признак «патриотизма». Отнюдь. Это признак «пропаганды». 7 лет в уши украинцев дуют одну и ту же песню о «враге», «агрессоре», «коварном Путине». Альтернатива – высмеяна, запугана и уничтожена. Оппозиционные СМИ закрыты, оппозиционные политики – под судом, итог которых не вызывает сомнений. Образы героев лепятся на раз из любых минимальных ситуаций, в которых фигурирует русская тема: пнул кассиршу в супермаркете за то, что говорила по-русски, — герой, застрелил соотечественника на Донбассе – герой, не пропустил российского актера в аэропорту – герой, отказался от помощи в открытом море – герой. Так что команда фелюги «ОД-2592», порт приписки Очаков — априори завтра проснутся тоже героями.

Егор Лиходеев.

PS. Классическая история, прямо-таки социальный опыт из жизни. Рассказано моим другом и учителем. Дело было в Крыму в те времена, когда в центре политической жизни мелькали фамилии Ющенко и Тимошенко. Крым же всегда был пророссийским и русским по духу и восприятию этих событий и персон. Так вот, папа друга, пенсионер с достаточно четкой гражданской позицией («За союз с Россией», голосовал за Мешкова, «бендеровцы – фашисты») сломал ногу. Соответственно, оказался заперт в четырех стенах и остался на 2-3 месяца один на один с телевизором как единственным источником информации… Через три месяца он на святом глазу уверял, что «Юлька – хорошая», «Ющенко – голова», а «Москва чинит нам козни». 3 месяца, Карл! 3 месяца хватило перемолоть позицию и убеждения человека, оставшегося с единым источником информации (дезинформации) и пропаганды. А нам рассказывают, что холодильник важнее телевизора. Дудки! И, честно говоря, я не знаю, как все это повернуть: историю, в которой госпереворот и толпа наемников именуются эпохальной сменой власти и героями, в которой враги и фашисты — нынче во всех учебниках — патриоты и борцы за светлое будущее, в которой гражданская война выдается за агрессию страны-соседа, в которой свободное решение двух с лишним миллионов жителей Крыма считается (и никак иначе) «голосованием под дулами автоматов»… Список перевернутых пропагандой понятий бесконечен. И ситуация с «героическим сейнером» — так себе, кирпичик, но кирпичик в уже прочной и огромной стене новой украинской идеологии.

PPS. «Украинские рыбаки потерпели бедствие в Черном море: корабли РФ игнорировали сигнал SOS» — заголовок одного из украинских Интернет-изданий. Комментарии (по поводу пропаганды) излишни.