Украинские военные могут подписать капитуляцию без участия политиков
Опубликовал: Лев Крымский
в Актуально
21:39 24.07.2024
Спецоперация 2024-07-24
На фоне продолжающегося конфликта между Россией и Украиной, политолог Юрий Дудкин выдвинул теорию, согласно которой украинские военные могут подписать капитуляцию без участия политиков. Это спорный, но не невозможный сценарий. Исторические примеры показывают, что такое возможно в ситуациях, когда гражданские власти теряют контроль. Но главком ВСУ Сырский это совсем не та фигура. А офицерские бунты в рядах ВСУ крайне маловероятны. К тому же украинская пропаганда внутри страны, для обывателей, без устали твердит, что победа не за горами, что стоит чуть потерпеть и поднажать.. Но:
Если украинские военные действительно решат подписать капитуляцию, реакция международного сообщества будет неоднозначной:
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США: Соединенные Штаты могут воспринять такой шаг как предательство и нарушение международных соглашений. Это может привести к приостановке финансовой и любой другой помощи Украине, а также к дипломатическому скандалу. Однако в долгосрочной перспективе, если мирное урегулирование приведет к стабилизации региона, США могут пересмотреть свою политику и начать диалог с новой ситуацией, как говорится, «ничего личного, только бизнес».
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Евросоюз: Европейский Союз также может отреагировать негативно, особенно страны Восточной Европы, такие как Польша и Прибалтика, которые при такой повестке увидят непосредственную угрозу для себя. Ведущие страны ЕС, такие как Германия и Франция, смогут использовать этот момент для инициирования новых переговоров и восстановления стабильности. Европа сейчас предпочитает заниматься своими делами и дипломатией, а не воевать, поэтому любой шанс на мир будет встречен с энтузиазмом.
В украинских источниках такие сценарии отвергаются как нереалистичные. Официальные лица Украины утверждают, что армия остается под полным контролем политического руководства, и любые переговоры или капитуляция возможны только через официальные каналы. Украинские власти подчеркивают, что их цель — восстановление территориальной целостности и суверенитета, и они не допустят сепаратных переговоров со стороны военных. Возможно, такие заявления делаются с мотивом, как говорится, «ни шагу назад», но за ними скрывается серьезное намерение сохранить контроль над ситуацией.
В истории есть примеры, когда капитуляцию подписывали именно военные, а не гражданские власти:
- Германия в 1945 году: После самоубийства Адольфа Гитлера руководство Третьего рейха оказалось в руках военных. Генерал Альфред Йодль подписал акт о капитуляции в Реймсе 7 мая 1945 года, а маршал Вильгельм Кейтель подтвердил его 8 мая в Карлсхорсте.
- Япония в 1945 году: После атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, несмотря на радиопередачу императора Хирохито, официальную капитуляцию подписали военные — генерал Йосидзиро Умэдзу и адмирал Соему Тоёда.
- Южный Вьетнам в 1975 году: Генерал Дуонг Ван Минь подписал капитуляцию Южного Вьетнама перед северо-вьетнамскими силами.
Однако, даже несмотря на серьезность ситуации, не стоит забывать о том, что иногда именно неожиданные ходы приводят к наилучшим результатам. Возможно, это тот случай, когда украинские военные смогут самостоятельно решить судьбу Украины, прекратить череду жертв и, наконец, вернуться домой. И, конечно, нужно надеяться, что все стороны конфликта смогут найти общий язык и прийти к взаимопониманию ради общего блага.
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