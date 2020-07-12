Украинские военные попытались «подавить» ЗРК С-400 и ЗРПК «Панцирь-С», защищающие Крым

Украинские военные попытались нарушить работу российских ЗРК С-400 и ЗРПК «Панцирь-С», защищающих Крым. Об этом сообщает AVIA.PRO .

В частности, российские военные впервые зафиксировали мощную атаку на позиционные районы систем противовоздушной и противоракетной обороны С-400 «Триумф» и ЗРПК «Панцирь-С», защищающих территорию Крыма со стороны Азовского моря. О применении какого именно вооружения идёт речь – неизвестно, однако, космические аппараты подтверждают факт того, что действовали именно украинские военные, демонстрируя мощное радиоэлектронное излучение с северной и северо-западной части Азовского моря.

Судя по спутниковым снимкам, речь идёт о мощном радиоэлектронном воздействии с целью оказания влияния на работу РЛС российских средств ПВО, размещённых на территории Крыма для вероятного отражения любых возможных атак на данном направлении. На данный момент остаётся неизвестным тот факт, какое именно вооружении применяется украинскими военными, однако, судя по дальности, это мощные средства РЭБ, вероятно размещённые либо на военных кораблях, либо на побережье Азовского моря, — пишет издание.

У специалистов пока что нет никаких предположений, с чем именно могут быть связаны действия украинских военных, однако, примечательным является тот факт, что в этой части Украины в настоящий момент проводятся военные учения, в связи с чем, не исключена вероятность того, что осуществляется отработка действий по подавлению российских ПВО.

Официального комментария Миноброны РФ пока нет.